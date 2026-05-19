До 60 тысяч отечественных компьютеров в год: в ОЭЗ «Технополис Москва» заработало производство полного цикла

19 мая в особой экономической зоне «Технополис Москва» официально стартовало высокотехнологичное производство российской компьютерной техники и комплектующих. Предприятие — компания «ИнтехПро» будет выпускать до 60 тысяч единиц продукции ежегодно — это защищённые ПК, ноутбуки, моноблоки, мини-компьютеры, а также печатные платы.

Центр столичной микроэлектроники

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов лично открыл производственную линию. В своём комментарии он подчеркнул системную поддержку города.

«Москва системно поддерживает высокотехнологичные производства: резидентам ОЭЗ доступны налоговые преференции, льготная аренда земли и готовая инфраструктура. Это позволяет столичным компаниям выпускать инновационную продукцию, создавать высокооплачиваемые рабочие места и снабжать ключевые отрасли — от госсектора до финансов — отечественными решениями. ОЭЗ “Технополис Москва” — центр столичной микроэлектроники, и ее развитие — стратегический приоритет для города, - сообщил министр. - Здесь, в кластере фотоники и микроэлектроники, уже работают более 60 предприятий».

По словам главы ведомства, ежегодно в Москве открывается от 50 до 100 высокотехнологичных компаний, а город предоставляет порядка 20 мер поддержки — как финансовых, так и нефинансовых. Гарбузов отметил, что Правительство Москвы ожидает от предприятий выхода на коммерческий рынок: «Когда предприятие чувствует свою финансовую устойчивость, оно должно ориентироваться на коммерческий рынок, при этом Москва окажет все необходимое содействие, чтобы предприятие выходило на свои финансовые показатели, зарабатывало и развивало свой продукт».

Полная совместимость

Компания «ИнтехПро» стала резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» в 2025 году. Предприятие выпускает печатные платы, персональные компьютеры, мини-ПК, ноутбуки и моноблоки на базе российских электронных компонентов. Плановая мощность: 18 тысяч моноблоков в год, 24 тысячи персональных компьютеров, а также другие комплектующие и платы.

Особая гордость компании — первый отечественный мини-ПК весом всего 400 граммов, который вышел на рынок в 2025 году. В планах на 2026 год — запуск USB-коммутаторов, разветвителей, модулей Wi-Fi и датчиков, призванных заменить зарубежные аналоги.

Вся продукция внесена в реестр российской промышленной продукции и полностью совместима с отечественным программным и аппаратным обеспечением. Устройства востребованы там, где нужен повышенный уровень безопасности: госструктуры, финансовый сектор, промышленность, учреждения здравоохранения и образования. Предприятие заключило контракты с крупными заказчиками, включая ведущие компании банковского сектора, нефтетранспортной отрасли и цифровых услуг.

120 тысяч компонентов в час

Исполнительный директор «ИнтехПро» Игорь Ильченко лично провёл экскурсию по предприятию. Он подчеркнул, что открытие стало возможным благодаря поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства и ОЭЗ «Технополис Москва».

«У нас собрана лучшая команда профессионалов, с помощью которой мы смогли создать, я считаю, лучшее производство в Москве по печатным платам», — заявил директор.

Начальник цеха №1 Павел Антонов сообщил, что технологический процесс полностью автоматизирован. Производство одной платы в первом цехе занимает 8–10 минут, ещё 5–7 минут — во втором цехе, где устанавливают выводные (DIP) компоненты. Высокопроизводительные установщики способные монтировать до 120 тысяч компонентов в час.

Почти все делают роботы. Люди управляют установщиками и принтером, прописывают программу. На каждую плату — своя программа», — рассказал начальник цеха.

Сейчас предприятие выпускает 7 видов плат: от мультиплат до полноразмерных материнских плат для мониторов и компьютеров. Мощность всей линии — до 60 тысяч устройств в год.

Свой BIOS и удалённое управление

Особое внимание в компании уделяют программной уникальности. Игорь Ильченко пояснил, что инженеры «ИнтехПро» пишут собственную прошивку BIOS: «Она позволяет удалённо управлять BIOSом системному администратору. Также она очень высокопроизводительна».

Часть компонентов, которые потребляет завод, также производится в Москве, что, по словам Анатолия Гарбузова, напрямую обеспечивает технологический суверенитет столицы.

Добавим, что особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20-летие со дня основания. За два десятилетия площадка превратилась из стартовой зоны для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня в составе ОЭЗ уже 10 площадок общей площадью более 430 гектаров, где локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники. Создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Москва продолжает активно развивать инфраструктуру для инновационной промышленности. Благодаря городским решениям компании экономят средства и вкладывают их в развитие. Эти мероприятия вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как подчеркнул в ходе открытия Анатолий Гарбузов, правительство Москвы внимательно следит за качеством радиоэлектронной продукции и её локализацией. Новый завод полного цикла — прямой ответ на потребность в отечественных решениях для госсектора, бизнеса и конечных пользователей.