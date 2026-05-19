Минтранс Московской области утвердил единый подход к работе сервисов аренды электросамокатов и других СИМ

Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и прочие сигвеи давно уже стали неизменным атрибутом наших городов. Для этой техники даже термин специальный придумали - средства индивидуальной мобильности (СИМ). Однако те же электросамокаты часто становятся настоящей головной болью и для пешеходов, и для автомобилистов. Уж слишком много нарушений допускают пользователи этого вида СИМ – сбивают на тротуарах граждан, а то и сами попадают под колеса машин, когда пересекают пешеходные переходы, не спешиваясь, как того требуют правила дорожного движения.

Рынок аренды СИМ растет, появляются новые фирмы, которые заходят во все новые и новые города. Никто не будет спорить, что для многих арендованные электросамокаты становятся удобным и недорогим средством передвижения. Но как быть с системными нарушителями? В некоторых городах Московской области в последние месяцы вообще ввели запрет на электросамокаты. Однако этот вопрос могут и пересмотреть - Минтранс Подмосковья утвердил единый подход работы сервисов СИМ, чтобы ввести единые стандарты, которые обязаны соблюдать все компании-арендаторы. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

- В настоящее время СИМ действительно очень популярны у жителей Подмосковья, но вместе с тем есть ряд проблем – это хаотичная парковка, использование электросамокатов несовершеннолетними, а также езда на них вдвоем или втроем, - отметил глава регионального Минтранса. - Чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду для всех участников движения, присутствие и координация сервисов проката в городах Подмосковья организовываются администрациями округов – сформирован план взаимодействия округов с операторами сервисов аренды СИМ, в рамках которого между ними заключается соглашение и определяются зоны присутствия и ограничения работы СИМ, а также их максимально допустимое количество в округе.

На текущий момент подобные соглашения подписаны с операторами, которые работают с арендой СИМ в Черноголовке и Воскресенске. В этих документах прописаны основные требования к местам размещения СИМ, включая организацию разметки и знаков; четкий список зон парковки; зон, где действуют ограничение скорости и полный запрет на передвижение арендных СИМ. Отдельный пункт соглашения - время работы сервиса. Например, во время городских праздничных мероприятий электросамокатам и прочим СИМ запрещен въезд в общественные зоны, зоны перекрытия дорог и прилегающие к ним пешеходные зоны.

Все эти требования продиктованы требованиям безопасности граждан на улицах населенных пунктов – эту работу в Московской области проводят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В муниципалитетах, где ранее была запрещена аренда СИМ, готовы вернуть эти сервисы на улицы – при условии подписания соглашений о единых стандартах работы. Переговоры об этом уже ведутся.

- Важный момент во взаимодействии с операторами СИМ – это обратная связь от жителей, мониторинг передвижения и размещения СИМ, контроль за нарушениями правил дорожного движения, - рассказал Марат Сибатулин. - Здесь мы тоже определили регламент.