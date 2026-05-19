В Подмосковье овчарка прогрызла пенсионерке руку до уголовного дела

Жители не раз писали заявления в полицию, но из-за того, что ни у кого не было серьезных травм, дело так и не открывали. Фото: dimid_86/Shutterstock/Fotodom

Инцидент произошел в начале мая. Место действия — СНТ «Локомотив-3» неподалеку от Электроуглей (Богородский округ). Сады тут классические — без коттеджных наворотов наших дней. 86-летняя Татьяна П. вышла на прогулку за калитку своего участка. Тут на нее налетела крупная собака. Напрыгнула на миниатюрную бабушку, повалила на землю и впилась клыками в предплечье.

Из-за угла прибежал хозяин. Оттащил пса, вызвал скорую и… исчез. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она восстанавливается в больнице. Рука женщины после нападения деформировалась — пришлось ставить аппарат Иллизарова.

Жители СНТ решили: хватит, накипело. Эта немецкая овчарка ни раз кидалась на местных. Писали заявления в полицию. Но из-за того, что ни у кого не было серьезных травм, дело так и не открывали. Тогда жители позвали к себе в поселок прессу.

— Сюжет вышел и дело сразу завели. Эту овчарку — кобеля — держит у себя на участке пожилая семейная пара. Добротный дом, флаг России и боевое знамя войск, где служил этот мужчина висит. Вроде серьезные люди, только от всех претензий отмахиваются. А в последнее время, как все произошло, вообще пропали. Хотя до этого, кажется, круглый год здесь жили, — рассказала KP.RU одна из владелиц дома в СНТ.

В ГСУ СКР по Московской области сообщили, что следователи из Ногинска по данному факту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По статье грозит до полугода ареста, штраф, обязательный или исправительные работы — наказание определяет суд.

— По словам жителей садового товарищества, это уже шестое нападение данной собаки за последний год. В настоящее время следователем даны поручения оперативным службам об установлении владельца собаки, запланированы допросы, выясняются все обстоятельства, — отметили в СК Подмосковья.