Синоптики говорят, что вплоть до четверга никаких дождей в Москве не планируется. Термометры готовятся к рекордным +30…+32 градуса.

Столбики термометров поднялись в Москве до +30 градусов, и такая погода продержится всю неделю. Снижение температуры начнется только к выходным, когда +25 градусов уже будут ощущаться как прохлада. Синоптики говорят, что для мая – это аномалия.

- Минувший день в столице обновил температурный максимум года. К 15 часам воздух на опорной метеостанции ВДНХ раскалился до +29,2 градусов, - рассказали в Метеобюро «Фобос».

Из-за жары в столичном метро сняли вторые двери в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен, перевели кондиционеры в вагонах в летний режим и усилили тоннельную вентиляцию.

- Сегодня температура воздуха на станциях поднималась выше +28 градусов, поэтому пассажирам раздавали воду в бутылках, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Тысячи бутылок воды раздали на Ярославском, Казанском, Павелецком, Киевском, Курском и Савеловском вокзалах. Пассажиров, следующих в аэропорты, также обеспечили бесплатной водой.

На дополнительный полив дорог вышли и колонны городской техники. Это одновременно и охлаждение, и поддержание чистоты на дорогах.

- При длительном воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. А благодаря системному поливу в жару уровень деформации существенно снижается, - объяснили в Городском хозяйстве Москвы.

Жаркая погода позволила москвичам досрочно открыть купальный сезон – целые семьи приехали на пляж «Динамо». В «Лужниках» на днях открыли сезон на пляже возле аквакомплекса, а сегодня желающих купаться и загорать было не счесть.

Синоптики говорят, что вплоть до четверга никаких дождей в Москве не планируется. Термометры готовятся к рекордным +30…+32 градуса. А вот в выходные лучше не планировать пляжные выезды, так как ожидаются локальные ливни и грозы. Но зато спадет жара.

Пока же врачи советуют проводить на открытом солнце как можно меньше времени, чтобы перенести эту жару без вреда для здоровья. И на время забыть о кофе.

- Если есть возможность работать из дома — обязательно воспользуйтесь ей. Одевайтесь в светлую и свободную одежду. Темные тона притягивают солнечные лучи, а узкие вещи нарушают теплообмен. Никакого алкоголя — он создает лишнюю нагрузку на сердце и сосуды. Кофе тоже под запретом, он вызывает обезвоживание. Пейте много воды, даже когда не хочется, - посоветовала Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ФГБУ Детский санаторий «Васильевское» Министерства здравоохранения России.

Напоминают врачи про солнцезащитный крем и головной убор – не только для детей, но и взрослым тоже нужно носить кепки, панамки или косынки. Первые признаки теплового удара – тошнота, слабость и головокружение. Важно чаще принимать прохладный душ или ванну.

- Жара опасна для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы. Из-за непогоды у них может возникнуть нехватка кислорода. Высокая температура также влияет на работу головного мозга и повышает риск нарушения когнитивных функций. А именно, концентрации внимания и памяти. Жара также опасна для людей с психическими болезнями, а еще может вызвать обострение хронических заболеваний, - напомнила Ольга Шарапова.