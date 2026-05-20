Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве 20 мая 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Среда, 20 мая, станет для москвичей очередным днем летней жары. Погода в Москве продолжит радовать высокими температурами, но внесет небольшое разнообразие: во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха приблизится к рекордным +32 градусам, что скорее характерно для середины июля, чем для мая. Это отличный день для прогулок, но с оговоркой на возможные осадки после обеда.

Погода в Москве 20 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +30…+32 градуса. Это настоящая летняя жара, которая заставит москвичей искать тень и пить больше воды. Ночью столбики термометров опустятся до +15…+17 градусов. Суточный перепад будет значительным, что характерно для ясной погоды.

Осадки в Москве 20 мая 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Основной сценарий: первая половина дня — солнечно и сухо. А вот во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь. Ночью осадки маловероятны. Тем, кто планирует прогулки или работу на улице, стоит иметь в виду, что дождь может начаться ближе к вечеру, но он будет непродолжительным.

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве 20 мая 2026 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в среду будет восточным со скоростью 5–10 метров в секунду — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление останется стабильным: днем 751 мм ртутного столба, ночью — 750 мм. Это немного выше климатической нормы, но резких скачков не ожидается.

Особых предупреждений от МЧС на среду пока нет. Однако из-за сильной жары рекомендуется соблюдать питьевой режим, избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами и носить легкую одежду из натуральных тканей. Водителям стоит быть внимательными в случае кратковременного дождя — на раскаленном асфальте вода может создавать паровой эффект.

Погода в Москве 20 мая — это день контрастов: с утра — почти рекордная жара, а ближе к вечеру — освежающий кратковременный дождь. Такая погода типична для начала летнего сезона, когда атмосфера прогрета, но еще нестабильна. Главное — не забывать головные уборы, воду и легкий зонт на случай дождя. Хорошая новость в том, что такая теплая погода продержится как минимум до конца рабочей недели.