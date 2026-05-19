Сейчас +30, скоро будет +15: Синоптики предупредили о холодном и сыром начале лета в Москве

Во вторник, 19 мая, несмотря на пекло, температурного рекорда в Москве не случилось. Но это только если подходить формально. Дело в том, статистику ведут по данным главной станции ВДНХ. Там воздух прогрелся до +29,6 градуса. При этом в центре мегаполиса - аж до +31,1. Максимум для 19 мая, +30,2 градуса, держится он с 1979 года. Сейчас реально было жарче, но рекорд не засчитан .

В среду и четверг шансов больше. До сих пор самый сильный зной 20 мая стоял в 1897 году, +29,7 градуса, 21 мая - в 2014 году, +29,2. Сейчас Гидрометцентр обещает +30…+32. Во второй половине дня возможны короткие дожди.

В пятницу почти такая же сковородка, в мегаполисе +30, по области до +31 градуса. Не исключено, что с грозами.

В выходные станет прохладнее, не выше +24…+26 градусов, пройдут небольшие дожди.. Но все равно теплее, чем положено по майским климатическим нормам.

Серьезное похолодание начнется на следующий неделе, не порадовала прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Начиная со среды-четверга, 27 - 28 мая, днём будет около +15 градусов.

- Температура не только вернется к норме, но окажется ниже ее на 2-3 градуса. Лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды, - предупредила синоптик.

