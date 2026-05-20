Майский зной, побудь со мной: 6 хороших мест, где можно остыть, пока мегаполис изнывает в +30

Когда мы работаем в жаркий день - в офисе, на даче или мотаемся по делам, организм переживает тепловой стресс. Это не мы придумали, об этом говорят врачи, Роспотребнадзор и ВОЗ. Организм греется, тело становится квелым и голова хуже соображает. Один из способов снять усталость - прогулка. Выходить на нее, естественно, надо, когда полуденный зной отступил.

Патрики? Нет, Лужники!

Патриаршие за последние годы подрастеряли прежний статус ярмарки тщеславия. Богатые и стремящиеся к их обществу ищут новые места. Одним из них вдруг стали Лужники, где с прошлого года провели пару этапов благоустройства.

Теперь по вечерам вдоль набережной стоит вереница дорогущих авто. Мимо гуляет наряженная молодежь. Зожники, которые выходят на пробежку, уже ворчат и пыхтят, что на их территорию покушается праздный народ. Но ничего не поделаешь: за прикольной атмосферой и прохладой от воды люди едут отовсюду. Основная точка сбора - новый светомузыкальный фонтан между причалом «Лужники» и главной ареной.

По реке к новым кварталам

Освежиться и посмотреть на глянцевую новостроящуюся Москву можно, отправившись по маршруту электросудов № 2. Он ходит от причала «Нагатинский» (рядом с метро «Нагатинская») или «ЗИЛ» в сторону Печатников. До конечной плыть не нужно - гуляющие выходят либо у Южного речного вокзала (удобно пройти в тенистый парк у «Острова Мечты»), либо в Нагатинском Затоне - полюбоваться на новый пешеходный мост - или для прогулки по Коломенской набережной.

Медитация в большом городе

До конца мая по вторникам (с 19.00 до 20.00) и пятницам (с 19.30 до 20.30) в Саду им. Баумана идут бесплатные уроки медитации. Собираются за исторической сценой - в центре зеленой зоны. Обещают всему научить за один урок, чтобы потом вы могли практиковаться самостоятельно. Это, к слову, популярный в жару прием: снимать в астрале накопившийся тепловой стресс. В июне занятия будут в другом парке, но пока конкретного анонса нет.

Эклеры на писательских дачах

После работы в будни вряд ли хватит сил добраться в Переделкино (если что, сейчас есть обновленная станция МЦД-4). Но в выходной можно. Смотреть по пятому кругу писательские коттеджи не призываем - вы и сами наверняка пройдетесь по здешним улочкам. В поселке недавно появились две новые точки притяжения. Музей «Первая дача» в реконструированном бывшем общежитии Литинститута. Здесь рассказывают про историю поселка, также интересная временная экспозиция о видном литературоведе Викторе Шкловском. Экскурсии по выходным с 11.30 до 17.30, стартуют каждые два часа. Билет 600 - 1200 руб.

Перекусить заходят в местную гостиницу: в помещении бывшей телефонной станции только по выходным работает эклерная. Есть байка, что в очереди - к телефону, а не за десертом - здесь поругались Евтушенко и Вознесенским. Эклеры подают с сытными начинками: рыбой, крабом, оливье (260 - 720 руб.).

Парк с цаплями

Местечко, можно сказать, полусекретное. Народ о нем еще толком не прознал. Мы о парке «Ближняя дача», который сделали меньше года назад. Правда, расположение у него такое, что не всем удобно добираться. Формально - это Мытищи. Но от метро «Алтуфьево» две остановки (автобус 303, маршрутка 1098) - выходить на «Новых Вешках».

В лесопарке построили ресторан (средний чек 4500 руб., недешево, но идти в него никто не заставляет), а вокруг разбили качественный ландшафтный парк. К местным уткам подселили цапель, журавлей и бурундуков.

Набережная с подстаканниками

Еще одна старая локация у воды переживает новую волну популярности. Пушкинскую набережную в парке Горького переделали полгода назад. Но была зима, а как потеплело, на маршруте от Крымского моста в сторону Нескучного сада открылась россыпь «едальных» павильонов.

Внутри народ не засиживается: берет цветастые напитки со льдом (100 - 700 руб.) или чай из местной чайной (250 - 400 руб.) и идет сидеть на многочисленных лавках и трибунах с видом на Хамовники. В лавочки вмонтированы подстаканники. В соцсетях они стали добрым мемом: дескать, вот насколько все продумали для москвичей.