Происшествия15 мая 2026 8:35

«Голоса приказали убить»: В Подмосковье задержали студента, который напал с ножом на 7-летнюю девочку

Напавший на 7-летнюю девочку в Подмосковье студент признался, что слышит голоса
Александр РОГОЗА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Подмосковье по горячим следам задержали молодого человека, который пытался убить 7-летнюю девочку.

ЧП произошло вчера, 14 мая, в деревне Николины Сады Наро-Фоминского округа. Как стало известно, 21-летний студент колледжа встретил на улице двух девочек (7 и 9 лет), которых ранее никогда не видел, достал нож и напал на младшую. Парень порезал девочке лицо – щеки и область виска.

- После произошедшего фигурант скрылся, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - Прибывшие на место родители потерпевшей вызвали скорую медицинскую помощь, после чего ребенка госпитализировали в больницу.

По горячим следам нападавшего удалось задержали. Сейчас его допрашивают в местном отделе СК. Нож, которым студент был вооружен во время нападения, также найден и изъят.

- Планируется назначение судебных экспертиз, устанавливаются полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления, - уточнила Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Как стало известно KP.RU, задержанный Андрей (имя изменено) с детства имеет инвалидность, наблюдался у психиатра.

- После задержания парень заявил, якобы уже давно слышит в голове чужие голоса, - заявил источник в правоохранительных органах. – Вчера голоса сказали ему напасть на девочек, которые случайно встретились ему на улице…

Сообщается, что угрозы для жизни девочки сейчас нет. Но ей предстоят несколько операций.

KP.RU следит за развитием событий.