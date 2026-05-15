Зной в Москве достигнет +33 градусов на следующей неделе: Синоптики обещают рекордную жару

Ближайшие выходные в Москве с точки зрения погоды будут летними. В субботу +24 градуса, солнечно и сухо. В воскресенье потеплеет до +26…+27 градусов, однако возможны короткие дожди и грозы.

Но это только начало майского лета! На следующей неделе будет по-настоящему жарко и даже рекордно знойно, уверены синоптики Гидрометцентра России.

— Большинство дней следующей недели в дневные часы воздух будет раскаляться до 30-градусных значений. Средняя температура недели ожидается на 6–7 градусов выше нормы, — сообщили KP.RU в Московском метеобюро.

Собственно, уже в понедельник, 18 мая, в столицу придет 30-градусная жара, порадует ясное синее небо, никаких дождей не предвидится.

Во вторник до +31 градуса, тоже солнечно и сухо. Аномальное для мая пекло принесет восточный антициклон, который доставит в центр России воздушные массы из Средней Азии — горячие и сухие.

На пик зной выйдет в середине недели. В среду в прогнозе уже +32 градуса, при этом максимальная температура ожидается на востоке Московской области, в мегаполисе, скорее всего, не выше +29 градусов.

В четверг, 21 мая, даже ночью тепло, как в июле, +20…+22 градуса, а днем до +33 градусов. Не исключены короткие дожди.

В пятницу и субботу жара спадёт, будет «всего» +27 градусов. А более серьезное похолодание — до +19…+21 градуса — ожидается в воскресенье, 24 мая. Зато без дождей!

Очень вероятно, что за неделю будут побиты сразу несколько температурных рекордов. Пока максимумы для этих дат за все 150 лет метеонаблюдений такие:

18 мая +30,8 градуса (2021 год)

19 мая +30,2 (1979)

20 мая +29,7 (1897)

21 мая +29,2 (2014)

22 мая +30,5 (1897)

