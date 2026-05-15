«Подать заявку можно в пару кликов»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о запуске цифровой платформы для трудоустройства ветеранов СВО

Московская область запустила еще один проект, которым смогут пользоваться участники специальной военной операции, возвращающиеся на гражданку. Цифровой сервис «Трудоустройство СВОих» теперь доступен на региональном портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Здесь можно получить информацию не только об актуальных вакансиях, но и о программах переобучения, а также мерах поддержки ветеранов боевых действий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что регион помог трудоустроиться уже 3,2 тысячам героев специальной военной операции.

- Чтобы эта помощь была еще доступнее, запустили на регпортале сервис «Трудоустройство СВОих», - отметил губернатор. - Там все просто: подать заявку можно в пару кликов, не выходя из дома. Если нужна работа — подберем вакансию, если человек хочет открыть свое дело — поможем запустить бизнес и получить субсидию, а если нужно сменить специальность — предложим варианты переобучения.

Андрей Воробьёв рассказал, что функционал «Трудоустройства СВОих» планируют постоянно развивать:

- Будем добавлять новые возможности, ориентируясь на потребности и запросы самих ребят. Всего в Подмосковье действует более 70 мер поддержки, и почти половина из них — региональные. Важно, чтобы каждый герой, защищающий суверенитет страны, чувствовал наше внимание, заботу и надежное плечо.

Стоит отметить, что сервис интегрирован с Кадровым центром Подмосковья, который в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» проводит консультации на любом этапе поиска работы. Кроме того Кадровый центр в апреле текущего года дал старт еще одному проекту по трудоустройству - «Новые роли». Через него ведется комплексная работа не только с самими ветеранами СВО, но и из близкими.

Также одним из основных направлений работы «Трудоустройства СВОих» является поддержка героев спецоперации, которые хотели бы запустить собственное дело. Для этих целей в сервисе запущен блок «Открытие собственного дела» - с информацией о получении субсидий для старта бизнеса.