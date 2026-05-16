Переменная облачность и до +24 градусов ожидается в Москве 16 мая 2026 года

Суббота, 16 мая, станет для москвичей долгожданным подарком после пятничных ливней и гроз. Погода в Москве в этот выходной день наконец-то порадует стабильностью: синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков и комфортную летнюю температуру. Это идеальный день для прогулок, пикников и любых активностей на свежем воздухе.

Погода в Москве 16 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +22…+24 градуса. Это по-настоящему летнее тепло, которое располагает к отдыху и смене гардероба на более легкий. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+12°С. Суточный перепад будет умеренным. Ветер западный, 5–10 м/с — приятный, освежающий.

Осадки в Москве 16 мая 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Главная радость этого дня — отсутствие осадков. Ни дождей, ни гроз, ни града не ожидается. Ночью также будет небольшая облачность без осадков. Это отличная новость для тех, кто планировал выезды на природу, шашлыки или просто долгие прогулки по городу.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в субботу будет западным со скоростью 5–10 м/с — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление начнет расти по сравнению с пятничными минимумами и составит 747 мм ртутного столба днем и ночью. Это близко к климатической норме, и метеозависимые люди могут почувствовать улучшение самочувствия.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на субботу нет. Погода будет спокойной и предсказуемой. Водителям не придется бороться с ливнями и градом, а пешеходы могут смело оставлять зонты дома — дождя не ожидается.

Погода в Москве 16 мая — это редкий для этого мая день, когда солнце, тепло и сухость сочетаются в идеальной пропорции. Никаких гроз, никаких ливней — только переменная облачность и комфортная температура. Отличный день для прогулок в парках, походов в кафе на летних верандах и просто наслаждения жизнью. Хорошая новость в том, что такая комфортная погода продержится и в воскресенье, и в понедельник.