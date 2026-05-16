«Не учтены положения Федерального закона»: Мособлсуд отменил решение об отборе квартиры у 16-летней дочери бойца, погибшего на СВО

Александр подписал контракт с Министерством обороны и оправился добровольцем в зону специальной военной операции. А в апреле 2025 года погиб

Громкая и очень некрасивая история из подмосковного Долгопрудного все-таки закончилась справедливым решением.

Нынешней весной грянул настоящий скандал: Долгопрудненский суд постановил продать с торгов квартиру, которая досталась 16-летней девушке в наследство от погибшего на СВО отца. Основание? В 2019 году Александр Крылов искал займ на развитие бизнеса. Увидел объявление в интернете от некоей фирмы «Мосбанкир». Позвонил, а потом приехал в московский офис. Договорились, что Крылов берет 3,3 млн рублей под залог квартиры в Долгопрудном с процентной ставкой 24% годовых. Также в бумаге было прописано, что в случае возникновения задолженности долг начинает расти из расчета 1% неуплаченной суммы в день. При этом договор оказался оформлен не на кредитную организацию, как представлялось в рекламе, а на частное лицо – как денежный займ между двумя гражданскими лицами.

Крылов какое-то время честно платил, но затем начались финансовые трудности.

В июне 2024 года Александр подписал контракт с Министерством обороны и оправился добровольцем в зону специальной военной операции. А в апреле 2025 года он погиб во время выполнения боевой задачи.

Кредитор Вера Малова подала в суд, требуя взыскать задолженность по тому старому займу Крылова с его единственной наследницы – дочери-школьницы. На тот момент общий долг по расчетам кредитора вырос до 97 млн рублей… Долгопрудненский суд сумму долга пересчитал и уменьшил до 11,5 млн рублей, но при этом постановил продать с торгов ту самую квартиру, оставшуюся девочке от погибшего отца. Правда, даже продав ее, несовершеннолетняя все равно оставалась бы должна Маловой около двух миллионов…

Когда об этой истории и решении суда стало известно СМИ, начался скандал. Подключилась областная прокуратура. Представители девочки подали апелляцию в Московский областной суд.

СЕМЬЯ РОСТОВЩИКОВ

Как стало известно KP.RU, Прокуратура Московской области в свою очередь обратилась в Мособлсуд с ходатайством, проведя собственную проверку обстоятельств того самого займа, когда за несколько лет с 3 млн рублей набежали проценты почти на 100 миллионов.

Изначально Крылов договаривался с неким Станиславом Маловым – именно он общался с людьми, которые откликались на объявление от некоей фирмы «Мосбанкир». Однако в случае с Крыловым договор займа Станислав оформил на свою мать Веру Малову.

Из открытых источников известно, что Малов до 2024 года был руководителем и гендиректором некоего ООО «МКЦ» («Межрегиональный коллекторский центр»). При этом «МКЦ», а также Станислав и Вера Маловы в 2018-2025 годах фигурируют в большом числе исков, которые подавались ими в суды к таким же заемщикам, как Крылов – когда за просрочки долг вдруг начинал расти в геометрической прогрессии и человек с ним уже не справлялся. Прокуроры обнаружили как минимум 17 (!) подобных судебных решений по искам Маловых – в Москве и других регионах России.

То есть, схема с выбиванием долгов была поставлена на поток. При этом многие эти самые «кредиты» оформлялись как частные займы – как если бы сосед соседу занимал деньги. То есть по бумагам это не услуги, которые оказывает некий предприниматель, а просто жест доброй воли. Но с жесткими процентами и залогом в виде квартиры и домов.

СУД РАЗОБРАЛСЯ

Однако прокуратура в своем ходатайстве уточняла, что «профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов» по закону может быть осуществляться только кредитными и некредитными финансовыми организациями (микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, ломбарды). Тут же получается, что услуги по выдаче займов оказывали частные, а не юридические лица. И Маловы, как уточнила прокуратура, вообще не имеют право «требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа)».

В свою очередь адвокат Дарья Колотова, представляющая интересы несовершеннолетней дочери погибшего мужчины, объясняла KP.RU, что именно в этом состоит загвоздка. Если бы речь шла о кредите в банке, с момента, когда человек подписал контракт с МО и ушел на СВО, его кредит приостанавливается, а в случае гибели – списывается. Но тут-то займ оформлялся частниками…

Однако в Мособлсуде разобрались.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Московский областной суд указал, что судом первой инстанции при рассмотрении дела не учтены положения Федерального закона № 377-ФЗ об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей, в силу статьи второй которого обязательства военнослужащего прекращаются в случае гибели при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, - рассказали в пресс-службе Судов общей юрисдикции Московской области. - Установив, что истец фактически осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению гражданам займов под залог недвижимости, о чем свидетельствуют многочисленные судебные решения о взыскании, судебная коллегия пришла к выводу о необходимости применения по данному делу вышеуказанной нормы права, несмотря на то, что истец формально не зарегистрирована в качестве предпринимателя».

Другими словами, суд отклонил иск Веры Маловой. Дочь погибшего в зоне СВО Александра Крылова ни ей, ни ее сыну ничего не должна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Когда мы подавали в областной суд апелляционную жалобу, была и надежда, и вера в справедливость, - рассказала KP.RU адвокат Дарья Колотова, представляющая интересы дочери погибшего бойца. - Прокуратура и журналисты очень помогли! Если бы к этой ситуации не привлекли внимание общественности, вполне возможно, что ничего бы и не получилось. Но благодаря общественному резонансу суд встал на нашу сторону, услышал нас и принял во внимание доводы нашей жалобы.

