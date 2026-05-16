«Это объединяет сильных и мужественных людей»: В парке «Патриот» прошел «Кубок Победы» по армейскому тактико-стрелковому многоборью на призы Губернатора Московской области

Более 180 сотрудников правоохранительных органов и гражданских стрелков стали участниками «Кубка Победы» армейскому тактико-стрелковому многоборью на призы Губернатора Московской области, который прошел в парке «Патриот». Нынешний розыгрыш - уже третий по счету. В борьбе за медали приняли участие представители Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Первого кассационного суда общей юрисдикции, а также гражданские команды. Всего - более 40 команд из различных регионов нашей страны (от столичного региона до Дагестана, от Смоленской области до Бурятии) и (впервые!) из других стран - ОАЭ и Абхазии.

Заслуженные награды победителям и призерам вручили губернатор Андрей Воробьёв и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

- Очень приятно, что соревнование становится традиционным, объединяет сильных, мужественных людей, которые всю свою жизнь посвящают сложной, опасной профессии — во все времена, а сейчас особенно, - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков инициативы проведения «Кубка Победы». Рад, что здесь сегодня мы можем видеть ребят, которые показывают очень высокое мастерство в разных специальных дисциплинах.

Герой России Юнус-Бек Евкуров поблагодарил команду подмосковного губернатора за прекрасную организацию турнира.

- Эти соревнования — не просто возможность пострелять. Мы видим здесь много молодежи и детей, которые окунаются в атмосферу патриотизма, чувство долга, ответственности и гордости за страну, - отметил замминистра обороны России. - А для специалистов такие площадки — это знакомство с новыми видами вооружения. Благодаря турниру развивается наука и конструкторская мысль: здесь налажена прямая связь между теми, кто находится на поле боя или на полигонах, и нашими инженерами. Это дает огромный плюс для нашей Родины.

Соревнования по разным дисциплинам проходили в течение недели - стартовали в понедельник, 11 мая. Стрелки демонстрировали свои таланты в многофункциональном огневом центре имени Михаила Калашникова.

Причем, точность и скорость нужно было продемонстрировать во время стрельб из

разных видов оружия - снайперских винтовок, пулеметов, автоматов, пистолетов. Помимо этого команды должны были показать, насколько слажено они действуют в условиях городской застройки, при зачистке помещений, взламывании дверей, эвакуации раненых, работе с бронетехникой.

- Кульминацией турнира стало финальное испытание — «Дуэль», - сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области. - Команды-четверки на скорость проходили полосу препятствий и вели огонь. Вид оружия — автомат, пистолет, пулемет или винтовка — определяла слепая жеребьевка. Некоторым участникам пришлось сменить специализацию и проявить настоящую выдержку и волю к победе.

По итогам всех дисциплин лучший результат показала команда «СВОИ» Центра специального назначения ФСБ России. Но и вручили главный трофей турнира — переходящий Кубок по армейскому тактико-стрелковому многоборью.