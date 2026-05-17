Москвичи собираются в кафе, чтобы раскрывать преступления: что это за новое увлечение

Сюжет игры - детектив с налетом мистики Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Детективы и тру-крайм (жанр книг и фильмов, который рассказывает о реальных уголовных делах) сейчас на волне популярности. Вы и сами наверняка видели в интернете или на книжных полках мириады такого контента. Так что с экранов и страниц книг этот жанр плавно перетекает и в игры. Люди хотят щекотать себе нервишки более иммерсионно - то есть при непосредственном участии себя, любимого. Так в Москве появилась игра Линк (с англ. можно перевести как «связующее звено»).

ПРОКЛЯТЫЙ СТАРЫЙ ДОМ

Чтобы раскрыть очередное хитровыдуманное дело, участники собираются в кафе. Занимают длинный столик и берут по чашке кофе. Ведущая раздает карточки с ролями. В двухстраничной брошюрке описана история персонажа: факты из биографии, где он был в момент убийства, какое алиби надо озвучить, что герой знает о других участниках драмы.

Сюжет игры, участником которой стал корреспондент KP.RU, - детектив с налетом мистики. В начале прошлого столетия непутевый юноша получает в наследство поместье. Говорят, с полвека назад тут погиб талантливый художник и еще пара человек в придачу. Смерти у всех были загадочные и местные время от времени видят призраков. Однако новый владелец в нечистую не верит: хочет открыть гостиницу и завлекать туристов. И вдруг его самого находят мертвым. В руке - пистолет, а дверь в его комнату была заперта изнутри. Слуги особняка и жители прилегающей деревни начинают следствие. У каждого есть свои мотивы желать зла новому владельцу гостиницы. Кроме того, это убийство как-то связано со старой трагедией художника.

В Москве набирает популярность новая детективная игра Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мне достался персонаж аптекаря и по совместительству талантливого химика. Ему покойный дал заказ придумать пиротехнику для отеля с призраками. Герой согласился, но без особого энтузиазма - ведь его супруга пару лет назад умерла от сердечного приступа, увидев настоящее привидение. Или то был не дух?

Каждый игрок рассказывает о себе: можно прочитать информацию из карточки, а можно пересказать ее своими словами со всем актерским старанием: присочинить или намеренно опустить какой-то факт. Но сильно замалчивать детали, если честно, не выходит, потому что другие игроки ведут допрос с пристрастием.

В карточке истинного убийцы есть отметка о том, что он тот самый злодей. И развернуто продумано алиби. Впрочем, составитель игры Элина Бабышина, так сплела сюжет, что под подозрением реально все.

Чтобы раскрыть очередное хитровыдуманное дело, участники собираются в кафе Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО

Игра длится примерно два часа. Можно сидеть и дольше, бесконечно обсуждая, кто что видел и где был. Не запрещается рисовать схемы, вновь и вновь возвращаться к допросу игроков, когда вскрывается новый факт. В конце ведущий требует назвать имя убийцы и его соучастников. Раскрыли дело — молодцы. Нет — все равно было интересно.

Когда Линк заканчивается, разбегаться не спешат: игроки обсуждают уже в открытую, кто и где приврал. В общем это как посмотреть детективный мини-сериал: захватывающий, запутанный, но в конце режиссер раскрывает все карты, разжевывает суть и получается, что все было едва ли не на поверхности. Просто вы не так ставили вопросы, не так интерпретировали слова и поступки героев. Мы, кстати, дело об убийстве богатого повесы разгадали. Оказалось, один из жителей деревушки был маньяком — как водится, со сложной судьбой.

— Линк похож на популярную игру Мафия, но со сценарием, - рассказывает создательница Линка Элина Бабышина. - Мне Мафия не нравится тем, что обвинения там огульны: не так посмотрел на участника, слышал шорох во время ночи (раунд делится на день и ночь: сначала обсуждают кто убит и кто под подозрением, а ночью происходит новое убийство, - Авт.). Здесь же нужно аргументировать свое решение через историю персонажей и искать истину.

Участником игры стал корреспондент KP.RU Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москвичка перечитала и пересмотрела всю Агату Кристи. И начала писать свои свои истории и устраивать по ним игры. Партию в Линк заказывают на корпоративы, а еще примерно раз в неделю на нее собираются незнакомцы, которые хотят опробовать забаву. Приходят как большие знатоки детективов, так и просто любопытствующие. Средний возраст игроков 25-30 лет. Но есть и 50+. В том числе приходят родители с уже взрослыми детьми — такой вот способ поддерживать дружеские отношения через общие интересы.

— Еще оказалось, что у игры есть терапевтический эффект с точки зрения психологии, - говорит Элина. - Не только перезагрузка сознания и способ вырваться из будничной суеты. Люди примеряют на себя новые роли, проживают другую жизнь и тем самым закрывают какие-то свои внутренние моменты.

Москвичка разработала уже восемь игровых сюжетов. Есть в антураже СССР, по мотивам реальных уголовных дел и более классические а-ля Артур Конан Дойл. Сейчас девушка продумывает, как бы добавить развлечению театральности: привлечь актеров или позволить игрокам перевоплощаться в героев и действовать в условиях локации, где произошло преступление.

Люди примеряют на себя новые роли, проживают другую жизнь Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

НА ЗАМЕТКУ

Чем еще скрашивают досуг москвичи

- Музыкальное лото. Гости получают карточки с названиями песен и отмечают треки, которые звучат в зале. Игра с атмосферой вечеринки, где танцуют, подпевают любимым песням и соревнуются друг с другом. Еще есть игры по типу «Угадай мелодию».

- Шоу-игры. Называют их по-разному «Ха-ха шоу», «Два дивана», «Кто круче?», «Где правда?» и так далее. В зале создают атмосферу ТВ-передачи. Две команды выполняют юморные задания на смекалку.

- Хоровые вечеринки. Незнакомцы собираются и поют вместе шлягеры, под аккомпанемент живой музыки.

- Вечёрки. Фольклорные пляски и романтические игры в стиле русского народного творчества.

- «Игра в кальмара». Участникам предлагают выполнить задания из одноименного остросюжетного сериала.

Входной билет на эти развлечения в среднем стоит 1500-3000 руб. Найти интересующую игру можно через интернет-поисковик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По следам Булгакова в Москве: литературная прогулка по местам «Мастера и Маргариты»