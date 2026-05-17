Москва на двух колесах: как прошло открытие мотосезона 2026 года в столице

Главной частью фестиваля стал мотозаезд по центру Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 16 мая, на смотровой площадке Воробьевых гор прошел Московский мотофестиваль. Мероприятие организовано в российской столице вот уже в 14-й раз и собрало практически всех представителей мотосообщества, чтобы официально открыть начало мотосезона 2026 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главной частью фестиваля стал мотозаезд по центру Москвы. Колонна стартовала в 13:00 со смотровой площадки на Воробьевых горах. Первыми ехали члены более 30 байкерских клубов и объединений, а вот остальные участники стартовали по мере того, как подъезжали к месту сбора.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После путь колонны продолжился на набережных Москвы-реки, по центру столицы и Садовому кольцу. Мотоциклисты проехали через историческую часть города и вернулись обратно на Воробьевы горы. Общая протяженность маршрута мотозаезда составила около 29 километров, а весь путь по времени - примерно 40 минут.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время заезда развлекательная программа на Воробьевых горах не заканчивалась ни на минуту. На площадках выступали группы «Агата Кристи», «Братья Грим» и «Нэил Шери», а также кавер-группы; были организованы конкурсы, аттракционы, квизы и диджей-сеты, а также разыгрывался мотоцикл.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП