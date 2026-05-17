Каскад Оленьих прудов и «Тропа здоровья»: Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка «Сокольники»

Работы по благоустройству легендарного столичного парка «Сокольники» будут вести на площадки в 112 га. В минувшие выходные в этом популярной зоне отдыха многих поколений горожан ярко отметили юбилей парка, которому исполнилось 95 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил «Сокольники» через свои соцсети и рассказал о ближайших планах.

- В XV веке здесь были густой лес и места царской соколиной охоты, а теперь это популярное пространство для народных гуляний, - отметил градоначальник. - Сейчас парк «Сокольники» - уникальная площадка, где бережно сохраняется связь эпох и традиций.

Причем, в современном парке есть зоны притяжения и для теплого времени года, и для зимы. Так, например, обновленный каток «Лед» в снежный сезон посетили больше 200 тысяч гостей.

- В этом году продолжим комплексное благоустройство и реабилитацию парка, - рассказал Сергей Собянин.

Москвичи уже оценили изменения, которые произошли в зонах, прилегающих Золотому и Большому Путяевскому прудам. Теперь же на очередь каскад Оленьих прудов. Здесь вернут на место историческую беседку, к которой протянут мост. Помимо этого, будут созданы новые зоны для прогулок и занятий спортом.

По словам мэра, на берегу Нижнего Майского пруда тоже проведут благоустройство и построят павильон-беседка, которую можно будет использовать для небольших мероприятий.

Также работы затронут «Тропу здоровья» (здесь появятся воркаут-зоны и питьевые фонтанчики), а также Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка, который действует в «Сокольниках».