Москву ждёт неделя аномального зноя до +32 градусов: Пекло побьет пять температурных рекордов подряд

В Москву пришла жара, которая даже в июле считалась бы аномальной - а для середины мая она вообще удивительна. Каждый день этой недели может быть побит исторический температурный рекорд (см. таблицу)! А по сравнению с климатическими нормами зной зашкалит на 7 - 9 градусов.

Гидрометцентр России выпустил специальное предупреждение об экстремальной погоде:

- С 18 по 22 мая в Москве ожидается сильная жара, днем +30…+32 градуса, - сообщили синоптики. А также напомнили, что аномальным пекло считается, если в течение пяти или более дней температура превышает норму на 7 градусов. Сейчас как раз такой случай.

Вообще, даже в XXI веке, в эпоху глобального потепления, 30-градусный зной в мае в наших краях - редкость, случается раз в 5 - 6 лет, напомнили специалисты центра погоды «Фобос». А уж чтобы стоял на день-два, а целую неделю, - вообще небывалая история.

Такая же раскаленная сковородка - и в соседних регионах Центральной России: Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской областях.

Рекордную жару принес восточный антициклон, который доставил в центр России воздушные массы из Средней Азии - горячие и сухие. В конце рабочей недели по южному и западному краю антициклона к нам будет проникать еще и насыщенный влагой воздух из акватории Чёрного и Каспийского морей, поэтому в четверг и пятницу возможны короткие дожди и грозы.

В выходные станет чуть прохладнее, +25…+27 градусов. Но все равно это лето, а не весна.