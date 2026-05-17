«Кто-то силен в наклоне, кто-то — в беге. Но у вас все проявили характер»: Как «Комсомолка» сдала нормы ГТО

Команда «Комсомольской правды» выступила на фестивале ГТО в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А чем вы занимаетесь по утрам в субботу? Спите? Вспоминаете пятницу?

«Комсомольская правда» вот собрала отряд самых спортивных людей Медиагруппы и отправилась сдавать нормативы ГТО.

Отстрелялись! Отжались! Как могли подтянулись! И даже не ударили в грязь лицом на беговой дорожке весеннего фестиваля ГТО. Хотя, изначально дело напоминало авантюру. Ну, причем здесь журналисты, офисные работники и прыжки в длину?

Но выступить получилось так хорошо, что расходились все с мыслями о будущих стартах. Пару вариантов для выплеска энергии уже нашли.

Девиз «Готов к труду и обороне» впервые появился в «Комсомолке»

История у нас вообще получилась кинематографичная. Еще с советских времен и до сих пор о комплексе ГТО знает вся страна. Но мало кто в курсе, что девиз «Готов к труду и обороне» с предложением о комплексе физических упражнений и сдаче норм по ним был опубликован именно в «Комсомольской правде» — в выпуске от 24 мая 1930 года.

Спустя 96 лет коллектив «Комсомолки» в футболках с надписью «Я пережил столетие «КП» гордо шагал по территории стадиона «Москвич». Искали стрельбище и шутили, прогнозируя свои будущие результаты. Похоже, все-таки нервничали…

А еще все обсуждали и сравнивали свои нормативы на «золото», «серебро» и «бронзу». Команда у нас получилась разновозрастная, так что показатели у всех тоже были разными.

Отстрелялись кучно и больше нормы

Наш менеджер по спецпроектам Александра Худорожкова уже после окончания сдачи норм ГТО призналась, что больше всего боялась идти на стрельбище. Мол, пневматическую винтовку в руках не держала, предсказать результат было невозможно.

И все были примерно такие же! У некоторых начались проблемы уже на этапе засовывания пульки в дуло. Но деваться было некуда. Стрельбище — первый этап ГТО. Надо было не ударить в грязь лицом.

Стреляли, кстати, кучно. Просто кто-то кучно и мимо, а кто-то — точно в цель.

— Неожиданно хорошо отстреляла. Аж 28 попаданий при своей норме в 20, — призналась первый заместитель генерального директора АО «ИД «Комсомольская правда» Анна Шашлова.

Шутки шутками, но выяснилось, что у «Комсомолки» все хорошо с прицелом. «Баранок» почти ни у кого не было. Так что когда наш фотограф Ваня Макеев вышел на огневой рубеж и дал команду «прицелиться», чтобы попозировать для фото, за него стало как-то страшновато.

«Я хочу видеть ваш подбородок над перекладиной!»

Счастливая и довольная от результатов на стрельбище наша команда пошла в манеж — сдавать все остальное. Начало казаться, что все и дальше пойдет без проблем, но тут мы подошли к станции подтягиваний…

Девушки пошли на низкую перекладину первыми и обожглись одна за другой. Тут же стало ясно, что и подсуживать (ну, хотя бы немного) нам никто не собирается.

— Четыре! Четыре! Все еще четыре! Сейчас «волна» пошла. Четыре! — уж очень грозно отсчитывал каждое подтягивание «комсомолок» судья. — Я хочу видеть ваш подбородок над перекладиной! Четыре!

Параллельно на станции отжиманий проходил инструктаж, где другой рефери объяснял, как надо правильно «толкать пол». Оказалось, что и тут сгореть можно было на каждом шагу.

Но череду неудач и опасений прервал большой друг «Комсомольской правды» главный внештатный специалист, клинический фармаколог Минздрава РФ, академик РАН, Дмитрий Сычев. Он занял упор лежа, предупредил судью: «Я, кстати, академик Российской академии наук» — и отжался аж 50 чистых раз!

В это время другого судью отвел немного в сторонку наш обозреватель отдела экономики Владимир Перекрест. Он сдавал нормативы в возрастной категории «65+». А спустя какое-то время инструктор повернулся к остальным и отрапортовал: «Ну, у вашего коллеги «золото» в отжиманиях».

«Раз пришли, надо показывать зубы»

Судьи были строги и справедливы ко всем, но и без их отдельной благосклонности команда «Комсомольской правды» справилась. Кто-то прыгнул неожиданно далеко, кто-то пробежал очень быстро.

Вот так ходишь по коридорам редакции и не знаешь, на что способны твои коллеги!

— Кто-то силен в наклоне, кто-то — в беге. У кого-то все получается, а у кого-то через раз. Но в вашей команде все проявили характер! А куда деваться? Раз пришли, надо показывать зубы, — делился с «КП» судья оператора ГТО Тимур Бухтин.

В своем характере мы и не сомневались. Во многом благодаря ему получилось выступить так позитивно.

Исполнительному директору радио «Комсомольская правда» Вячеславу Бурыкину не хватило совсем немного для «золотого» значка. Александре Худорожковой тоже, и она на «серебро» не согласна до сих пор:

— Убили отжимания! Засудили (смеется)! Я с результатом не согласна, поэтому буду готовиться через 45 дней сдавать альтернативу этому упражнению, чтобы получить «золото».

Через 45 дней «Комсомолка», возможно, наберет еще одну команду соискателей значков ГТО. Тем более, что Департамент спорта города Москвы и ГБУ «Мосгорспорт» организовали фестиваль так, что туда действительно хочется возвращаться. За это им огромное спасибо!

Дальше — проплывем быстрее всех в бассейне!

За значки ГТО абитуриентам полагаются дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, работникам компаний — налоговые вычеты и премии. Но в команде «КП» о каких-то бонусах даже не думали. Бежали на чистом энтузиазме и любви к спорту.

По-другому в субботу утром бежится очень плохо!

В итоге команда «Комсомолки» уже забралась на Эльбрус, а теперь — сдала нормы ГТО. И планы на будущее тоже строим.

— Это все было для себя! Для себя прежде всего! У нас прекрасная команда, все выложились на максимум. Все счастливые, стоят улыбаются. А еще — жаждут продолжения сдачи норм ГТО в бассейне. Думаю, проплывем мы точно лучше всех — сказала уже после окончания всех упражнений Анна Шашлова.

В общем, непокоренных вершин у нас еще полно — и этот список надо сокращать.