В индустриальном парке «Руднево» будут делать печатные платы высочайшего - седьмого - класса точности. Фото: mos.ru

Когда говорят «Москва», мало кто представляет себе цеха с роботами или линии по сборке печатных плат. А зря. Сегодня в столице работает больше 4,6 тысячи промышленных гигантов и небольших технологичных компаний. Это почти 755 тысяч человек - население целого города, которое каждый день создает что-то реальное.

И это не советское наследство с нафталиновым запахом. Это новая кровь. За последние годы под руководством Сергея Собянина столица пережила настоящее промышленное возрождение. Открылись сотни современных предприятий. Сегодня московские заводы выдают полный цикл: от батонов и лекарств до роботов-доставщиков и двигателей для космоса.

Вы только вдумайтесь: рост промпроизводства в первом квартале 2026 года составил 12,7%. Это реальные станки, заказы и рабочие места. В обрабатывающей сфере ситуация еще круче - плюс 12,9%.

20 МЕХАНИЗМОВ УСПЕХА

Скептик скажет: «Сами бы выросли». Но нет. За этим рывком стоит системная работа. В арсенале столицы - больше 20 инструментов поддержки. Тут и налоговые льготы, и компенсация процентов по кредитам. Да, предпринимателю также необходимо прикладывать усилия, как и в других регионах, но здесь ему реально помогают.

Ключевая точка притяжения - ОЭЗ «Технополис Москва». Это настоящий магнит для высокотехнологичных компаний. Только вдумайтесь: каждый год в столице открывается около

150 инновационных производств. И именно здесь куется технологический суверенитет страны, о котором так много говорят на федеральном уровне.

ОТ РОЗЕТКИ ДО СПУТНИКА

Отдельная песня - это радиоэлектроника. Помните старые ламповые радио? Теперь это прошлый век. Сегодня разработки московских инженеров - это основа для спутниковой навигации, безопасности тоннелей метро и связи для беспилотников.

Например, в ОЭЗ и кластере «Ломоносов» творят настоящую магию. Компания «Микроволновая электроника» делает анализаторы сигналов для космонавтики и связи для городских автобусов. А «Т8 НТЦ» построили сверхскоростную линию связи длиной больше 16 тысяч километров - от Питера до Улан-Удэ. Это уровень, который конкурирует с мировыми гигантами.

И это только цветочки. Растет производство и бытового оборудования: от обычных розеток и светильников до мощных зарядных станций для электромобилей. За первые два месяца 2026 года производство электроники в Москве выросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рынок требует качественных компонентов, и Москва их дает.

РУССКИЙ АВТОПРОМ: НОВАЯ НАДЕЖДА

Самая горячая новость - это прорыв в автопроме. В индустриальном парке «Руднево» готовится к запуску уникальное производство. Здесь будут делать печатные платы. И не простые, а многослойные, высочайшего - седьмого - класса точности.

Пока аналогов в стране нет. Новая компания станет поставщиком для АвтоВАЗа, КамАЗа и, конечно, «Москвича». Инвестиции - больше пяти миллиардов рублей. Завод оснастят роботами с высочайшей точностью, а работать там пойдут больше 300 человек, в том числе студенты столичных колледжей.

«Такие изделия востребованы в современном автомобилестроении. Они позволяют значительно увеличить количество электронных компонентов на ограниченной площади, делая устройства более компактными, производительными и надежными», - говорит Сергей Собянин.

Это не просто импортозамещение. Это создание стандарта. Когда свои платы, свои чипы и свои кабели - экономика становится несгибаемой. Москва сегодня доказывает, что «сделано в России» - это статус качества и технологической смелости.

СКАЗАНО

«Некогда радиоэлектронная промышленность Москвы обеспечивала работу классических эфирных радиостанций, а сегодня является технологической основой беспроводной связи, интернета, систем навигации, безопасности и многих других критически важных инфраструктур», - отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.