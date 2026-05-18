Летние отключения горячей воды 2026 стартовали в квартирах и офисах москвичей

В квартирах и офисах москвичей начались летние отключения горячей воды.

После майских праздников по традиции в квартирах и офисах москвичей начались летние отключения горячей воды. По правилам профилактика и капремонт на теплосетях стартуют только после окончания отопительного сезона. В этом году из-за апрельского похолодания и снегопадов батареи не выключались до 6 мая.

Коммунальные службы уже проверяют теплосети. Всего гидравлические испытания затронут более 19,5 тысячи километров коммуникаций. Если потребуется, частично обновят трубопровод. Плюс к этому проведут ревизию тепловых станций, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что подготовку к новому отопительному сезону завершат в столице до 1 сентября. К августу в порядок приведут более 74 тысяч зданий. В их числе - более 34,6 тысяч жилых домов, социальные учреждения, промышленные предприятия и другие строениях.

Рассказываем, где узнать график для своего дома и можно ли из-за отключений уменьшить квартплату.

БОТ ПОДСКАЖЕТ

Даты отключения и включения горячей воды в своем доме можно узнать любым из удобных способов:

- на портале mos.ru в разделе «Инструкции», затем - в рубрике «Дом и двор»;

- на сайтах Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) - https://moek.ru/ и https://ekp.moek.ru/uznat-grafik-otklucheniya-vodi. Если система не нашла ваш адрес, это значит, что горячую воду и тепло в дом подает не МОЭК или данные еще в обработке. Еще один вариант - в этот раз сезонная напасть обошла ваши квартиры стороной;

- в каналах МОЭК в MAX и Telegram при помощью бота;

- на платформе «Электронный дом» в разделе «Мой дом».

Кроме того, график можно уточнить по телефонам:

- единой справочной службы правительства Москвы - (495) 777 -77 -77;

- единого диспетчерского центра ЖКХ - (495) 539 -53 -53;

- «горячей линии» для приема показаний квартирных водосчетчиков - (495) 539 -25 -25.

Тем, у кого есть личный кабинет на mos.ru, доступна подписка на уведомления об отключении горячей воды. Достаточно указать там заранее свой полный домашний адрес, найти в разделе «Настройка подписок» подраздел «ЖКУ». Далее в строке «Отключение горячей воды» выбрать нужные оповещения - по электронной почте или через пуш-уведомления.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ПРОВЕРКА

На ревизию теплосетей коммунальщикам дается не более 10 дней. Если в доме новые коммуникации, то профилактика займёт меньше времени. Как ранее пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, отказаться полностью от летних отключений нельзя.

«В любой системе для ее качественной работы необходимо периодически проводить плановую профилактику», - подчеркнул заммэра.

А вот холодную воду в дома подают без остановки, поскольку у этих сетей есть резервные трубы. По ним вода поступает в квартиры, пока идет ремонт на основных коммуникациях. Кроме того, такая сеть из-за низких температур может дольше работать без профилактики.

ЭКОНОМИЯ ЕСТЬ

Пока в доме отключена горячая вода, можно сэкономить на квартплате. Но при условии, что в квартире есть водосчетчики. Важно закрыть в своем санузле кран на стояке с горячей водой. Во время ремонта по этой трубе подают холодную воду со слабым напором. Если включить смеситель, например, в мойке на кухне, то придется раскошелиться за холодную воду по тарифу горячей. А разница между ними заметная! Напомним, сейчас в Москве цена за кубометр холодной воды в жилых домах - 117 рублей 39 копеек, а за кубометр горячей воды - 312 рубля 50 копеек.

ЕСЛИ РЕМОНТ ЗАТЯНУЛСЯ

Если по графику горячую воду уже должны включить, а ее нет или дают чуть тёплую, то можно сообщить о нарушении любым удобным способом:

- в единый диспетчерский центр ЖКХ - (495) 539-53-53 (круглосуточно);

- в электронную приёмную Мосжилинспекции;

- в управляющую компанию своего дома (ее адрес и телефон можно узнать на городском портале управления многоквартирными домами «Дома Москвы» https://dom.mos.ru);

- на «горячую линию» МОЭК - (495) 539-59-59 (круглосуточно). Здесь же принимают обращения жителей по поводу других проблем с горячей водой. Например, если в квартире она холоднее +60 градусов или горячее +75 градусов.

Напомним, по правилам жилой дом могут оставить без горячей воды не более чем на:

- 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

- 4 часа единовременно;

- 24 часа при аварии на тупиковой магистрали;

- 10 суток раз в год во время ежегодных профилактических работ.

ЦИФРЫ

Отопительный сезон 2025 - 2026 в Москве выглядел так:

- 224 дня работали батареи. Их включили 24 сентября 2025 г., отключили 6 мая 2026 г. Для сравнения: предыдущий сезон был короче. Он продлился 211 дней;

- в целом было холоднее, чем в прошлую зиму. Тепло выше 100°С подавали в батареи в общей сложности в течение 59 дней (в прошлом сезоне - 37 дней);

- больше всего тепла Москве потребовалось 1 февраля 2026 г. За сутки при средней температуре наружного воздуха минус 20,2 С город истратил порядка 690 тысяч Гкал. Такого количества тепла хватит для снабжения столицы горячей водой в течение 8-10 дней летом;

- максимальную температуру в +132°С подавали в теплосети в течение шести суток с 31 января по 5 февраля. При этом среднесуточная температура на улице была от минус 16 до минус 20,2 °С.

По информации ПАО «МОЭК».