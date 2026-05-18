"Было и радостно, и страшно": железнодорожники помогли принять роды в поезде из Сергиева Посада в Москву

Владимир Панов и Арина Алимова

Новая жительница Подмосковья родилась вечером 15 мая прямо в вагоне пригородного поезда. Мама девочки не успела доехать в роддом. Локомотивная бригада рассказала, что подготовиться к такой ситуации невозможно, но и нельзя было растеряться.

Услышать в поезде фразу "У вас родилась девочка" локомотивная бригада пригородной электрички из Сергиева Посада в Москву не ожидала. Но всеми силами пыталась помочь женщине, пока не приехали врачи.

Сейчас машинист электрички Владимир Панов вспоминает произошедшее три дня назад спокойно, а когда ему во время движения поступило сообщение, что одной из пассажирок стало плохо, то нервы шалили. Он попросил помощницу Арину Алимову сходить в восьмой вагон к женщине. Но вернуться на рабочее место она не смогла - осталась рядом с пассажиркой, доложив машинисту, что в вагоне в ближайшее время, вероятно, произойдет чудо - появится новорожденный.

Железнодорожники помогли принять роды в поезде из Сергиева Посада в Москву

- За мой 23-летний стаж это впервые был такой случай. Бывало, конечно, когда пассажирам становилось плохо, в основном это пожилые люди, кто-то терял сознание, у кого-то сердце. Но действовали всегда по инструкции. И в этот раз вызвали бригаду медиков на ближайшую станцию Софрино. А также по громкой связи спросил, есть ли среди пассажиров врачи и пришла одна девушка, она представилась медсестрой. Она посоветовала роженице, чтобы та не кричала, а глубоко дышала, - рассказал Владимир Панов, машинист поезда моторвагонного депо Александров.

До прибытия на ближайшуюю станцию Софрино, молодую женщину поддерживали морально, дали воды. Она ехала в Москву на Ярославский вокзал без родственников, у нее были личные дела, но в роддом пока не собиралась.

- Я прошла в вагон и увидела, что она лежит между сиденьями на полу, у нее отошли воды. Другие пассажирки окружили ее и стали подсказывать из своего опыта. Ей на вид, как мне, около 25 лет. Она была в шоке и единственное, что сказала, что у нее был восьмой месяц беременности и она не ожидала, что начнутся преждевременные роды. До приезда врачей я оставалась с ней рядом, ей нужна была моральная поддержка, - рассказала Арина Алимова, помощник машиниста моторвагонного депо Александров.

Алимова говорит, что на курсах перед вступлением в должность всех помощников машинистов готовили к разным нештатным ситуациям. Но подготовки к родам в вагоне, конечно, не было. Поэтому Арина действовала по интуиции.

Когда прибыли на станцию, то всех пассажиров попросили выйти и продолжить путь на другой электричке, которая следовала в Москву. А рожавшая женщина оставалась в вагоне. Она старалась не паниковать, но слезы с ее глаз не переставали литься. Окончательно успокоилась только, когда увидела вошедших в вагон медиков, после чего роды произошли на их глазах.

- Женщину даже не успели перенести в машину скорой помощи, ребенок родился прямо в вагоне, - рассказывает Арина Алимова. - Фактически прошло около часа от момента, как электричка выехала из Сергиевого Посада до рождения малышки. Было одновременно и страшно, и радостно.

После родов молодую маму с дочкой на руках доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Они чувствуют себя хорошо. А состав, в котором фактически устроили "палату для родов", продолжил движение в Москву.

- Несмотря на нештатную, пусть и со счастливым концом, ситуацию, в тот день мы отправились еще в один запланированный рейс - из Москвы в Сергиев Посад. Осталось только чувство, что мы сделали все оперативно и правильно. Такой случай, конечно, запомнится, - сказал Владимир Панов.

