Как сегодня меняются столичные поликлиники и больницы

Детская городская клиническая больница святого Владимира. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

В столичных поликлиниках и больницах продолжают внедрять концепцию «исцеляющей среды». На территориях медучреждений появились свежие цветочные композиции, оригинальные арт-объекты и удобные зоны отдыха. Авторами многих работ выступили студенты московских колледжей. Подробнее об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

НАСТРОЙ НА ПОЗИТИВ

«Сегодня медицина — это не только профессионализм врачей и современные технологии, но и сама атмосфера пространства, в которой человек проходит диагностику или лечение. Среда, организованная определённым образом, снижает тревогу, помогает пациенту чувствовать себя увереннее и настроиться на позитивный лад. В рамках концепции исцеляющей среды на территориях столичных больниц и поликлиники появились новые цветочные композиции, арт-объекты и зоны отдыха, созданные в том числе студентами девяти столичных колледжей. Ребята оформляли фасады зданий и прилегающие зоны, работали с растениями, металлом, тканью. Эстетичные декоративные инсталляции студенты создавали под руководством опытных наставников. Для них это реальная практика, а для москвичей — дополнительный повод заглянуть в медучреждение и заодно — внести вклад в свое здоровье», — сообщила заммэра.

«ПОБЕДА» В ЦВЕТАХ

В филиале поликлиники №5 на Большой Бронной улице в центре Москвы появился сад ландышей. Будущие мастера садово-паркового строительства из колледжа №26 озеленили веранды, создав композиции из цветущих растений в бетонных и плетеных кашпо по специальному дендроплану.

Филиал №1 городской поликлиники №5. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Филиал №1 городской поликлиники №5. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Филиал №1 городской поликлиники №5. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Также ребята украсили цветочными композициями ретроавтомобиль «Победа», оклеенный яркой пленкой в весенних тонах. На крыше машины студенты-автомеханики из Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева установили металлоконструкцию для цветов. А молодые дизайнеры и модельеры из Первого московского образовательного комплекса сшили для салона «Победы» новую обивку, а для уличной мебели на верандах — подушки с весенними принтами.

Филиал №1 городской поликлиники №5. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Дополнительно студенты направления деревообработки Московского колледжа архитектуры и градостроительства восстановили и покрыли маслом деревянную дорожку из лиственницы в прогулочной зоне рядом с поликлиникой.

Филиал №1 городской поликлиники №5. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

НОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

На территории Филатовской больницы полюбившаяся горожанам композиция с семейством жирафов получила пополнение. Здесь появились новые яркие фигуры малышей и бабочек.

Филатовская больница. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Филатовская больница. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

На территории больницы №1 им. Н.И. Пирогова при участии ребят расширили экспозицию «Кони». К ним добавились инсталляции с колосьями пшеницы и гигантскими яблоками. Но это не единственное украшение.

Больница №1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Больница №1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Будущие сварщики из Московского технологического колледжа имени И.А. Лихачева и образовательного комплекса градостроительства «Столица» изготовили декоративные металлоконструкции для поддержки флористических композиций. А молодые мастера садово-паркового и ландшафтного строительства из колледжа №26 установили здесь декоративные колосья, помогли выровнять грунт и разбить газон.

МИШКИ И ВЕРТУШКИ

В новом комплексе детской больницы святого Владимира у разноцветных мишек, которые уже так полюбились маленьким пациентам, появилась новая летняя композиция. Чтобы порадовать детишек, находящихся на лечении, студенты Московского государственного образовательного комплекса и политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова разработали технологию изготовления ярких стационарных вертушек. Они собрали 100 таких устройств и установили их на ограждении больницы.

Детская городская клиническая больница святого Владимира. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Детская городская клиническая больница святого Владимира. Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы.

Кроме того, студенты-дизайнеры из технологического колледжа №21 создали яркий мурал на строительном ограждении рядом с новым корпусом.

ВАЖНО!

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СРЕДА

Подход Москвы к организации медицинского пространства наиболее наглядно продемонстрировали в недавно построенной онкологической больнице №62 в Сколкове. До начала приема пациентов — с 17 апреля по 17 мая 2026 года — здесь прошла международная выставка современного искусства «Вместе», организованная департаментом здравоохранения Москвы при поддержке столичного департамента культуры.

Этот проект стал одним из подходов к поиску правильной исцеляющей среды, где искусство выступает полноправным участником лечения — наравне с квалифицированными врачами, современным оборудованием и технологиями. Архитектура, свет, навигация, искусство и общественные пространства здесь работают как единая система поддержки пациента, формирующая ощущение безопасности.