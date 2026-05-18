«Большая тема в центре нашего внимания»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о строительстве и капремонте 54 школ к 1 сентября

Во многих муниципалитетах Московской области выходит на финишную прямую строительство новых и капремонт действующих школ - к новому учебному году в регионе планируют открыть 54 таких объекта. 6 школ и корпусов построены с нуля, остальные 48 приводят в порядок под новые стандарты подмосковного образования.

В общей сложности в этих школах смогут учиться 31,6 тыс. ребят.

Губернатор Московской области обсудил ход работ на этих объектах на традиционном еженедельном совещании с главами региональных министерств и округов.

— Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений к 1 сентября — большая тема, традиционно находящаяся в центре нашего внимания, - отметил губернатор. - Что касается новых школ, которые строим по госпрограмме, то их у нас 6 – в Солнечногорске, Бронницах, Подольске, Раменском, Лосино-Петровском и крупный воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест в Котельниках. А в рамках капитального ремонта обновляем 48 объектов – больше всего в Серпухове, Орехово-Зуевском, Пушкинском округах и Щелкове. Наша задача – заранее завершить все работы. При этом важно не только строительство и капремонт, но и оснащение, благоустройство, готовность прилегающей территории.

Два года назад в Московской области разработали проект типовых школ на 1,1 тыс. учащихся, которые можно возводить всего за 13 месяцев. По этому проекту сейчас достраивают школы, которые очень ждут жители ЖК«Новые Островцы» в Раменском и микрорвйона Лукино-Варино в Лосино-Петровском округе.

Помимо этого новые школы возводят в Котельниках, Бронницах, Подольске и Солнечногорске.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский доложил губернатору, что все эти объекты готовы уже на более чем 70%.

— Везде работы на финишной прямой, объекты будут введены в срок, — уточнил глава областного Минстроя. — На ежедневном контроле держим также 48 школ в 26 округах, которые капитально ремонтируем. Из них 36 учебных заведений в 22 округах обновляем в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Отмечу, что 14 из 48 объектов — это школы большой площади: от 6 до 13,5 тыс. квадратных метров.