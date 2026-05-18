Из руин в жемчужину: Как Сергей Собянин вернул Москве Центральный ипподром

Главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами являются объектами культурного наследия регионального значения.

Центральный московский ипподром - ровесник пушкинской «Пиковой дамы». Основанный аж в 1834 году, он до сих пор стоит на Беговой, 22. Это не просто конюшня с дорожкой. Это первый в мире рысистый ипподром. Представьте: еще не было ни футбола в современном виде, ни хоккея, а здесь уже соревновались орловские рысаки.

В 50-е годы прошлого века комплекс обрел тот вид, который мы знаем по старым открыткам. А потом случилась драма. С 1992 года тут воцарилась тишина. Целых 8 лет бега не проводились. Потом, в нулевых, жизнь вернулась, но была она бледной тенью былого величия. Денег не хватало, инфраструктура старела, и галопеда (так шутят конники) пришел в упадок.

Сейчас же, похоже, у ипподрома появляется шанс на новую жизнь.

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК ПРОФЕССИОНАЛАМ

На днях на стройплощадку нагрянули важные гости. Мэр Москвы Сергей Собянин, зампред федерального правительства Дмитрий Патрушев и глава Минсельхоза Оксана Лут приехали посмотреть, как идут дела.

Оказалось, что работы идут отлично.

Дмитрий Патрушев, кстати, заметил, что такого размаха в РФ еще не видели: «Такого уровня ипподрома в Российской Федерации еще никогда не было. Я думаю, что для профессионалов это будет большой подарок. В рамках деятельности общества «Росипподромы» до 2035 года мы будем модернизировать порядка 13 ипподромов. Ну а эталоном, конечно же, будет Центральный ипподром, который мы сделали вместе с Москвой».

А Оксана Лут добавила про селекцию. Грубо говоря, чтобы наши лошади не уступали заморским скакунам, здесь создадут все условия для генетических исследований.

Специалисты проводят работы на фасадах и в интерьерах, включая устройство полов, восстановление витражей, люстр, лепнины.

ВЕРНУТЬ, КАК ПРИ КЛОДТЕ

Самое интересное - это даже не дорожки, а здание. Главный корпус - памятник архитектуры. Сейчас он похож на пациента в хорошей клинике: снаружи леса, внутри - ювелирная работа.

Что уже сделали? Сняли старую штукатурку со скульптур. Помните тех знаменитых коней и колесницу? Их авторы - мастера Волнухин и Клодт (да, тот самый, с Аничкова моста в Питере). Реставраторы творили чудеса прямо на 20-метровой высоте. Очистили от краски, запаяли трещины в уникальном сплаве (шпиатре), восстановили чеканку.

Сейчас работы идут в интерьерах. Лепнина, витражи, люстры - все это вернут к жизни, используя даже лазерное сканирование для точности. Въездные пилоны с конями со стороны Ленинградского проспекта тоже приведут в порядок.

«ЛОШАДИНЫЙ РАЙ»

Забудьте про темные денники из советского прошлого. Новый «Конный двор» - это мечта конезаводчика.

Цифры тут большие, но мы их оживим. Представьте городок, где живут почти 1000 лошадей. Из них 282 - для скачек (чистокровные), 600 - для бегов (рысаки в упряжках). Гостевой блок на 100 мест для приезжих звезд.

Но главное - это удобства для зрителей и технологии.

Что еще планируется?

Дорожка для скачек (1600 м длиной, 25 м шириной). Тут могут стартовать до 16 лошадей одновременно.

Освещение мощностью 1200 люкс. Это значит, что красивые вечерние забеги станут реальностью (никаких тебе «темно, не видно»).

Хронометраж и фотофиниш - все как на «Формуле-1», только с хвостами и гривами.

Под землей проложат два тоннеля: один (8 метров шириной!) - для выхода лошадей из конюшен, другой - для техники.

И знаете, что еще? Внутри того самого круга, где раньше была просто трава, сделают шатровую зону и площадку для фестивалей. Туда можно будет попасть через подземный переход.

ОТ РЕСТОРАНА ДО ТОТАЛИЗАТОРА

Старый ипподром был местом тусовки. Новый станет точкой притяжения даже для тех, кто «лошадь только в шахматах видел».

Во-первых, вместимость. Главная трибуна примет до 2000 человек. Почти в два раза больше, чем было.

Во-вторых, атмосфера. Вернется легендарный ресторан - тот самый, где отмечали победы.

Откроют музей истории. И да, заработает тотализатор для любителей пощекотать нервы (только не проиграйте зарплату!).

В-третьих, технологии. На территории установят Wi-Fi. Кажется, мелочь, но попробуйте выложить в Сеть видео с победой фаворита без интернета - никакого удовольствия.

Отдельная гордость - иппотерапия. Будет специальный манеж с конюшней на 8 голов для реабилитации детей и взрослых. Это не про спорт, это медицина.

РУССКИЕ ТРОЙКИ НА СТАРТЕ

Итак, когда все это великолепие откроется? Сроки ясны: 2026 год. И дедлайн намечен символический - ко Дню города Москвы.

Параллельно рабочие приведут в порядок и саму Беговую аллею, и сквер, и даже жилые кварталы рядом. Чтобы не было стыдно за фасады напротив нового дворца.

Глава Минсельхоза Оксана Лут пообещала, что на открытии ипподрома зрители увидят русские тройки лошадей.

«Очень надеемся, что с открытием нового ипподрома мы сможем проводить испытания и ставить задачи по селекционно-генетической работе именно призового коневодства», - резюмировала министр.

Не были на Московском ипподроме лет 20? Есть повод задуматься над тем, чтобы скоро посетить. Там будут не пыльная «бетонка» и унылые конюшни, а настоящий конный парк с подсветкой, комфортом и шумом трибун.

СКАЗАНО

Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реконструкция Центрального московского ипподрома выходит на финишную прямую. Заканчиваем работы по беговой, скаковой дорожкам, по конкуру, конюшне. И конечно, жемчужина ипподрома - это историческое здание, в котором не только проводится реставрация, оно будет приспособлено для современного использования. Я надеюсь, ко Дню города мы здесь сделаем праздник и для жителей, и для конников», - отметил Сергей Собянин.