«Знаковый проект»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв анонсировал завершение масштабной реконструкции Центральной площади Одинцова

В подмосковном Одинцове продолжается реконструкция Центральной площади. Для местных жителей это одно из главных мест притяжения – благо, в шаговой доступности отсюда находятся городской парк, Волейбольный центр, Центральный стадион. Причем, проект реконструкции специалисты создали, учитывая пожелания горожан. Летом 2025-го работы начались, а уже осенью текущего года их планируют закончить.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идут работы, а также пообщался с местными жителями.

- Одинцовский округ — один из самых больших в Подмосковье по численности населения, и за последние годы здесь был реализован ряд знаковых проектов, - рассказал Андрей Воробьёв. - Видим, что посещаемость парков и других общественных пространств растет. Это и Новая Трехгорка, и «Лазутинка», и Масловский лес, и парк Малевича, и Центральная площадь.

Губернатор отметил, что в каждом парке должна быть инфраструктура, востребованная у жителей – в том числе объекты малого бизнеса.

- Видим запрос и на кафе, и на детские площадки, и на спортивные дисциплины — будь то лыжи или велосипеды. Мы хотим, чтобы каждый объект создавался в той логике, которую ждут жители.

На площади в центре Одинцова для взрослых и детей будут оборудованы спортивные площадки для игры в мини-футбол, волейбол, а также зоны с тренажерами, скейт-парк, павильоны для мастер-классов и кафе.

Кроме того, рабочие приведут в порядок набережную и берег пруда, который одинцовцы называют «баранкой» за характерную округлую форму и островок посередине. Акваторию очистят от мусора и излишней растительности, старый фонтан – заменят на новый. Горожане получат удобную зону для прогулок. Для удобства неподалеку будет оборудована парковка на 110 машин.

По словам местных жителей, такого благоустройства Центральная площадь Одинцова не видела с момента еще создания в 1960-х. Директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Мария Макарчук рассказала губернатору, что самым сложным был первый этап реконструкции, когда специалистам пришлось проложить под землей около 9 километров инженерных сетей:

- Второй этап — это создание современной набережной с декингом вокруг пруда. А третий — обновление игровых зон у волейбольного и ледового центров: там появятся современные площадки для детей всех возрастов и памп-трек. Мы учли пожелания мам и предусмотрели специальные навесы для самых маленьких, чтобы защитить их от солнца и дождя. Также обновим покрытия на площадках для воркаута и баскетбола, проложим новые велодорожки и обустроим волейбольную зону у озера.

По новым стандартам всех подмосковных парков, на территории для комфорта жителей будут установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион».

В планах на будущий 2027 год – достройка бетонного скейт-парка, а также павильона с кафе и прокатом.

- 219 парков и лесопарков насчитывается сейчас на территории Московской области.

- В 2014 году их было всего 24.