Москвичи приезжают на Университетский проспект, чтобы сфотографироваться с кривым кленом.

Дерево, изгибающееся широкой дугой до самой земли, становится с каждым днем все популярнее у москвичей. Люди приезжают на Университетский проспект, чтобы лично увидеть знаменитое «кривое дерево». Популярность его с каждым днем растет, из дворовой знаменитости оно становится городской и даже всероссийской.

Здесь растет дерево, внезапно ставшее популярным.

Популярность ему принес пост одного из местных жителей в соцсетях. Потом дерево внесли как достопримечательность на онлайн-карты города. У «кривого клена» появились свои фанаты, которые стали оставлять множество восхищенных комментариев: «Это памятник упрямству природы», «Отличное место для романтических свиданий», «Не пожалел, что приехал, посмотрел на него, мою депрессию как рукой сняло».

- Невероятное место силы. Даже в пасмурный день желающих посмотреть собралось немалое число. Чтобы сделать фотографию этого чуда природы, мне пришлось в ожидании своей очереди наматывать круги по дворам. Благо в окрестностях есть чем полюбоваться, но кривее этого дерева, естественно, ничего не нашлось, - рассказал москвич Дмитрий Симонов.

Начитавшись отзывов, решила поехать и посмотреть на это «чудо природы». От метро «Ломоносовский проспект» неспешным шагом всего десять минут. Прогулялась вдоль Мичуринского пруда, обошла посольство КНР и стала во дворах на Университетском проспекте искать кривое дерево. Несколько женщин затруднились с ответом, но потом мне показали, куда идти (прим. автора - точный адрес - Университетский проспект, 21, корп. 4, стр. 1). А там и тонюсенькое деревце притаилось.

- Вы тоже специально приехали посмотреть на это дерево? – удивился местный житель Александр. – Нам казалось, что это какой-то прикол, когда стали блогеры приезжать и ролики записывать, танцевать возле него. Дерево и дерево. Лет 40 оно там стоит. Никто и не знает, из-за непогоды его так повело или трансформаторная будка, которая рядом, какое-то влияние оказала. Для нас, дворовых пацанов, это была просто мини-лавочка, а теперь люди из других районов едут посмотреть.

Для одних «кривое дерево» стало местом для медитаций, а другие приезжают ради забавных фото и философских комментариев в соцсетях в стиле «ничто не вечно под луной». Но некоторые рекомендуют дерево спилить.

- Это клен ясенелистный. Этот вид часто встречается в Москве. Видно, что дерево не высаживали, а оно само выросло из разлетевшихся семян. Если у обыкновенного клена семена вкусные, их снегири и белки любят, то у ясенелистного – горькие. Поэтому они часто оказываются в земле, могут лежать там много лет, а потом прорасти. Видимо, так было и в этом дворе, - рассказал Андрей Туманов, председатель Московского союза садоводов.

- А почему оно выросло таким кривым?

- В дикой природе эти клены могут так расти. А здесь может на молодое дерево положили какие-то доски, стройматериалы, может ребята ломали. Кстати, древесина у этого вида не очень крепкая, часто деревья падают. К тому же пыльца у него аллергенная. В общем, нечем тут восхищаться. Уже лучше полюбоваться расцветшей сиренью, особенно сортом «Красавица Москва», — отрезал Андрей Туманов.