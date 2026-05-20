Есть новый рекорд: Ребята из Подмосковья в этом учебном году завоевали 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников

Московская область продолжает демонстрировать высокий уровень среднего образования – регион уже пятый год подряд занимает 2 место по числу наград, завоеванных в финалах Всероссийской олимпиады школьников. В нынешнем учебном году ребята из Подмосковья завоевали на заключительном этапе ВсОШ целых 578 дипломов разного достоинства. Годом ранее было на 28 меньше. Таким образом, регион установил для себя новую планку, к которой нужно стремиться на будущих олимпиадах.

- Успехи подрастающего поколения всегда особенно вдохновляют и радуют, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - В этом году сборная Подмосковья улучшила свой предыдущий результат и завоевала на заключительном этапе ВсОШ 578 дипломов, в том числе 111 — за 1 место. Из 1 115 участников, представлявших наш регион, больше половины (52%) стали победителями и призерами. Спасибо педагогам, наставникам, родителям и всем, кто внёс свою лепту в это достижение!

Качественный прорыв подмосковной системы образования подтверждается реальными цифрами: за 7 лет число завоеванных школьниками Московской области дипломов выросло в 7 (!) раз.

- Заметный вклад традиционно принадлежит трем образовательным кластерам — на базе гимназии имени Примакова, Физтех-лицея и Технолицея имени Долгих, а также школам-флагманам, которые есть в каждом округе, - уточнил губернатор. - Нам важно поддерживать лучших: для победителей заключительного этапа Всероссийской школьной Олимпиады у нас предусмотрены выплаты по 500 тысяч рублей, а для призеров — по 300 тысяч. Как говорит наш Президент, будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям, и наша задача — дать ребятам все возможности для самореализации.

Стоит отметить, что в Подмосковье немало ребят, которые в этом году завоевали на Всероссийской олимпиаде школьников два и более дипломов. 11 таких чудо-учеников являются воспитанниками Физтех-лицея имени Капицы, который базируется в Долгопрудном. 8 представляют одинцовскую Гимназию имени Примакова. 4 – долгопрудненский Лицей №5. Причем, два ученика из последнего учебного заведения сумели занять призовые места сразу в четырех (!) дисциплинах. Так, десятиклассник Александр Васильев-Каменский выиграл ВсОШ по астрономии и вошел в число призеров по экономике, химии, физике. Максим Мисник из девятого класса собрал коллекцию из дипломов по экономике, химии, астрономии и физике.

В тройке предметов, где школьники Московской области выиграли наиболее число дипломов - обществознание (56 дипломов), астрономия (52) и право (44).

По общему числу призовых мест с большим отрывом лидируют Физтех-лицей имени Капицы (105 наград) и Областная гимназия имени Примакова (82). Далее следуют Лицей №5 из Долгопрудного (28), Лицей имени Стрельцова из Воскресенска (17), Лицей научно-инженерного профиля из Королеве (15) и другие учебные заведения.