Переменная облачность и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 21 мая 2026 года

Четверг, 21 мая, продолжит череду летних дней в столице, но внесет существенные коррективы в погоду. Погода в Москве в этот день будет контрастной: с одной стороны — жара до +32 градусов, с другой — синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и даже град в отдельных районах. Это классический сценарий для середины мая, когда прогретая атмосфера становится нестабильной.

Погода в Москве 21 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +30…+32 градуса. Это повторение температурных рекордов предыдущего дня — настоящая летняя жара. Ночью столбики термометров опустятся до +15…+17°С. Суточный перепад будет значительным, что характерно для ясной погоды.

Осадки в Москве 21 мая 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Главная особенность этого дня — кратковременный дождь, который ожидается местами. В отдельных районах столицы и области синоптики прогнозируют грозы и даже град. К счастью, такие явления будут локальными и кратковременными — классический летний формат. Ночью осадки маловероятны, преимущественно без дождя.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в четверг будет восточным и юго-восточным со скоростью 4–9 метров в секунду, а во время грозы порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным: днем 753 мм ртутного столба, ночью — 751–753 мм.

В связи с прогнозируемыми грозами и градом возможны предупреждения от МЧС. Водителям стоит быть предельно внимательными: во время ливня и грозы видимость резко ухудшается, а град может повредить автомобили. Пешеходам рекомендуется при первых признаках грозы найти укрытие. Тем, кто планирует долгие прогулки, лучше следить за прогнозом и иметь при себе зонт. Из-за сильной жары также рекомендуется соблюдать питьевой режим и избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

Погода в Москве 21 мая — это классический летний день с экстремальной жарой и внезапными контрастами в виде гроз и града. Такая погода типична для второй половины мая, когда атмосфера уже прогрета, но еще нестабильна. Главное — быть готовыми к резкой смене погоды: утром — солнце и жара, днем — ливень с грозой. Хорошая новость в том, что к выходным жара спадет до более комфортных +20…+25 градусов.