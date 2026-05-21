Таксистам из Шереметьево, которые грабили бойцов СВО, дали сроки

Химкинский суд вынес приговор первым четверым участникам шайки, которая больше года промышляла грабежами и кражами у бойцов СВО, прилетавших через Шереметьево в отпуск.

На скамье подсудимых оказались таксисты, работавшие в аэропорту «с борта» - минуя официальные агрегаторы. В этом списке - Темур Шехоян, Бониамин Махмудов, Ренат Хусаинов и Илья Павлов. Их обвинили в нескольких эпизодах мошенничества, грабежах, кражах, разбое, а также участии в преступном сообществе.

По версии следствие, эта четверка была частью большой группы, в которой все роли были четко разделены между частниками. Таксисты, например, целенаправленно охотились в зоне прилета за людьми в камуфляже, которые очевидно прилетели на побывку.

- Предлагая отвезти человека в город, ему называли сумму, а в конце поездки утверждали, что это была цифра за каждый километр пути, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – Также в дороге могли предложить пассажиру попить минералку, в которую были подмешаны сильные вещества. У пьяного человека отбирали банковскую карту и заставляли сообщить пароль, чтобы украсть лежащие на счету деньги.

В пресс-службе Судов общей юрисдикции Московской области уточняют: "Общая сумма похищенных денежных средств составила 2,7 млн рублей".

По версии следствия, фигуранты уголовного дела были членами шайки, у которой грабеж участников СВО был поставлен на поток. Несколько участников этой группы объявлены в розыск. По остальным уголовные дела выделены в отдельное производство.

По приговору суда, Шехоян, Махмудов, Хусаинов и Павлов получили реальные сроки, которые будут отбывать в колониях строгого режима - от 10 до 17 лет.