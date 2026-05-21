Госинспекция по недвижимости освободила жилой дом в Академическом районе Москвы от самостроя

Госинспекция по недвижимости выдала предписание устранить самострой.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал об освобождении от незаконной пристройки жилого дома на юго-западе столицы. Ранее жильцы попросили контрольное ведомство о проведении проверки, чтобы выяснить законность появления пристройки около многоквартирного дома. Во время осмотра инспекторы выяснили, что пристройка к нежилым помещениям на первом этаже дома 13/12 на Профсоюзной улице была сделана без разрешений. В ней разместился цветочный магазин. Самострой занял тротуар, закрыв свободный проход для пешеходов.

«Оснований для возведения пристройки у жилого дома не было. Пристройка не отражена на исходном поэтажном плане, а документы на строительство не оформлялись», - отметил глава ведомства.

Он добавил, что нарушитель получил предписание устранить самострой. На сегодня разбор незаконной пристройки уже полностью завершен ее владельцем.

Как уточнил Бобров, комфортное городское пространство создается в Москве при активном участии жителей столицы. Благодаря проекту «Неравнодушный москвич» горожане сотрудничают с контрольным ведомством и сообщают о самовольных или ветхих постройках.