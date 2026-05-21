Загадочные леопардовые слизни оказались друзьями дачников: зачем они "атакуют" огороды в Москве

Леопардовый слизень - помощник, а не враг дачника. Фото:Fotoz by David G/Shutterstock/Fotodom

Едва-едва москвичи разобрались и свыклись с существованием и близким соседством испанских слизней, как вдруг известие о новой напасти — леопардовых слизнях. Это еще что за зверь такой?

- Это довольно крупный слизень, в длину как правило, достигает 10-20 см. Свое название получил благодаря узнаваемой пятнистой окраске, напоминающей леопардовый узор. Родом он из Западной Европы — Испании, Франции, Великобритании, но постепенно расселился по всему миру. В Москве кстати впервые появился в 2019 году. Благодаря климатическим изменениям — потеплению и влажности — вполне себе прижился и расширил свой ареал обитания на Подмосковье. Отсюда и сообщения о росте численности таких слизней, — рассказывает биолог Дмитрий Сафонов.

В отличие от испанских слизней, которые пожирают дачный урожай, «леопарды» огородам помогают: они не трогают живые растения, а, как настоящие хищники, предпочитают белОк — других слизней, их яйца и др. И тем самым помогает регулировать численность вредителей. Селиться предпочитают там, где влажность больше: в теплицах, парниках, компостных кучах и сырых погребах.

Кстати есть в Москве и области еще один вид слизней — черно-синие, или Limax cinereoniger. Тоже любит влагу и тень, но предпочитает леса. Время от времени могут «забредать» на прилегающие к лесу дачные участки.

Вашу капусту леопардовые слизни не тронут, это - хищники. Фото: Fabian Junge/Shutterstock/Fotodom

- Это наш, исконный вид слизней, который обитает от Прибалтики до Урала. Вырастает до 30 см в длину, — говорит Дмитрий Сафонов. — Кстати находится в Красной книге Московской области и ряда других регионов, поэтому имеет охранный статус, и трогать его нельзя. Между прочим, является своеобразным индикатором состояния старых лесов, потому что питается грибами, мхами, лишайниками и… гнилой корой деревьев. Так что если такие «гости» появились у вас на участке, то стоит присмотреться внимательнее к тому, что на нем происходит.

Трогать руками без перчаток слизней не стоит — вне зависимости от их окраски. Потому что на слизь налипают бактерии, гельминты и прочие «прелести» животной жизни. Не помоете вовремя руки — все это попадет внутрь и запустит какую-нибудь малоприятную болезнь. Но это уже совсем другая история.