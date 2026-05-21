Собянин поздравил столичных школьников с победой во Всероссийской олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 21 мая, в концертном зале «Москва» поздравил столичных учеников с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026 учебного года. Москвичи завоевали 354 диплома победителей и 1 618 дипломов призеров. Это 46,5% от всех дипломов олимпиады по России.

«Действительно, цифра призеров и победителей от Москвы огромная, - сказал Собянин. - Но она сама по себе ничего не говорит, так как скажут, Москва большая, поэтому и призеров очень много. Но если мы посмотрим на количество школьников Москвы и количество школьников со всей страны, то получится, что московские школьники в пять раз лучше показали результат, чем в среднем по стране».

Мэр также напомнил, что в международных олимпиадах школьники Москвы заняли почти две трети призовых мест в сборной России. Таких результатов удается добиться благодаря развитию московского образования.

Как уточнил Собянин, в столице открываются новые школы и лаборатории, внедряются новые технологии, обеспечиваются программы повышения квалификации педагогов, а также их достойная зарплата.

Мэр добавил, что победители и призеры Всероссийской олимпиады получат денежное поощрение. В частности, победителям полагается 500 тысяч рублей, призерам – 300 тысяч рублей.

Собянин подчеркнул, что победа на олимпиаде дает возможность поступить в ведущие вузы России.

КОНКРЕТНО

Всероссийскую олимпиаду школьников проводят в четыре этапа по 24 предметам. В этом учебном году в ее самом массовом, школьном этапе, участвовали более 520 тысяч учеников столицы.

В сборной команды Москвы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады собрались учащиеся 375 московских школ. В целом они завоевали 1 972 диплома. Победителей подготовили 108 школ.

При этом 35 столичных школьников стали абсолютными победителями в олимпиадах, набрав наибольшее количество баллов среди всех участников.

Лучше всего москвичи показали себя в таких дисциплинах:

- иностранные языки (испанский, итальянский, китайский языки) - 156 дипломов;

- биология - 128 дипломов;

- информатика (программирование) и русский язык - по 112 дипломов в каждой дисциплине;

- право - 107 дипломов;

- экономика - 101 диплом.