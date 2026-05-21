Московская погода возвращается из июля в апрель: После рекордной жары температура резко опустится

Погода в Москве вернется в климатическую норму. Фото: Евгения ГУСЕВА.

После серии температурных рекордов климатическое время в столице повернулось вспять. Уже в выходные жители региона смогут отдохнуть от 30-градусной жары. В субботу днем температура опустится до +21…+23, в воскресенье чуть теплее: +23…+25. Кратковременные дожди прибьют пыль и дышать станет легче. А вот во вторник синоптики обещают в Москве унылые +13…+18 градусов.

- Московская погода возвращается из июля к более привычному температурному режиму, - рассказал в эфире Радио “Комсомольская правда” советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. - До конца мая жаркой погоды в столице не ожидается.

Какой будет погода летом? Я думаю, нам надо быть готовым к тому, что погода будет нервничать и возможны скачки сразу на 10-15 градусов и в одну и в другую сторону. Такие скачки мы уже видели в марте и первые дни июня у нас тоже будут не по летнему прохладными. При этом май, несмотря на похолодание в третьей декаде месяца, все равно в сумме окажется на 1,5-2 градуса теплее климатической нормы. Это яркое проявление разбалансировки климатического маятника и нам придется привыкать к таким капризам погоды.

