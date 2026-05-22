Кроссминтон, логборд, лякросс: чем удивит ВДНХ любителей спорта в этом сезоне

Фрисби, мас-рестлинг, кроссминтон, логборд – чего только не придумали люди для занятий спортом! Научиться сбивать диски в воздухе, перетягивать специальную деревянную палку «мас» лучше соперника, познакомиться с необычным сочетанием бадминтона, сквоша и тенниса на площадке для кроссминтона и попробовать свои силы в катании на устойчивой роликовой доске с большими колесами (это и есть лонгборд) – все это столице возможно в пределах одной локации – на ВДНХ. Причем бесплатно.

— У нас уже работает более десятка разных спортивных клубов. Летом откроется еще несколько. Чтобы нашим посетителям было удобнее ориентироваться во всем этом многообразии, в этом сезоне мы запустили спецпроект «СпортКом», это своего рода онлайн-гид по всем спортивным площадкам, клубам, мероприятиям и инфраструктуре Главной выставки страны. Он доступен на сайте ВДНХ и в нашем мобильном приложении. С его помощью можно узнать подробности о спортивных клубах, записаться на тренировки, свериться с расписанием, увидеть анонсы спортивных мероприятий и встреч с известными спортсменами и экспертами, — рассказала руководитель пресс-службы ВДНХ Кристина Шкаликова.

ДЛЯ АКТИВНЫХ И СПОРТИВНЫХ

— ВДНХ - это место моей силы. Я первый раз попал сюда в три года с дедушкой и бабушкой летом 1977-го. И каждый раз потом это было колоссальное волнение и радость от того, что дед, который работал сварщиком на Байконуре, водил меня сюда. Помню, как мы ходили в павильоны, играли на автоматах в морской бой, занимались спортом. А сейчас, когда я уже почти 30 лет работаю в «Останкино», я часто захожу сюда, иду по экологической тропе, заряжаюсь этой силой, — 20 мая журналист, телеведущий, спортивный комментатор и амбассадор ВДНХ Дмитрий Губерниев заглянул в парк «Останкино», где как раз проходила тренировка у юных фигуристок (да-да, летом девочки проводят тренировки на свежем воздухе, чтобы осваивать базовые элементы, практиковать ОФП, растяжку и хореографию).

Здесь же занималась команда Moscow Phoenix по лякроссу. Капитан команды Александра Строганова предупредила Губерниева: спорт это активный, местами – жесткий, даже в своей женской версии. Немного похож на хоккей на траве, немного (правилами) на футбол и тактикой – на баскетбол. Цель – забросить специальной клюшкой мячик в ворота соперника и не допустить гола в свои ворота.

Дмитрий Губерниев тут же схватил клюшку, вышел на поле и «вступил в бой» с профессиональными спортсменами, при этом довольно ловко ловил и бросал мяч клюшкой.

— Сейчас в «Останкино» тренируется в основном женская команда, но мы приглашаем на наши тренировки и парней, и девушек в возрасте от 15 лет. Верхняя планка условная, но в силу особенностей игры пик молодежной формы, это, наверное, 22-24 года. Однако и в 30 лет и старше люди с хорошим спортивным опытом могут показать неплохие результаты, — отметил тренер команды Moscow Phoenix Гавриил Егиазаров. — Многие приходят сперва из любопытства: так в прошлые сезоны к нам заглянули несколько девушек - раз, другой, третий. И в итоге стали частью команды.

БЫСТРЕЕ ВЕТРА

В этом сезоне на ВДНХ также обновили инфраструктуру для любителей бега

— Машину можно оставить на парковке, личные вещи - в камере хранения и отправиться на пробежку. У нас есть несколько беговых маршрутов. Ключевой - это Кольцевой протяженностью 5 км в одну сторону или 10 км в обе стороны вдоль всех живописных локаций ВДНХ. Еще есть Парковый маршрут через Шереметьевской дубраву, а также легкий, для начинающих — вдоль Каменских прудов. Все есть на сайте и в приложении ВДНХ, а теперь и в оффлайне, — Кристина Шкаликова показала на установленный недавно первый указательный знак начала Кольцевого маршрута с QR-кодом, по которому можно перейти на спецпроект «СпортКом».

— Я живу в другом районе, но приезжаю на ВДНХ к 6 утра на пробежку, — признался триатлет и марафонец Алексей Винокуров. — Мой любимый маршрут - это запрудная часть, как раз в лесу, где пахнет очень вкусно.

— На ВДНХ можно просто бегать, а можно проводить интервальные тренировки. Кольцевой маршрут достаточно плоский и ровный, он оптимален для любых тренировок и для любого уровня подготовки. Парковый маршрут – тенистый, он идет по тропам, там есть рельеф, горочки, но и удовольствия от природы больше, — рассказал руководитель Союза любителей бега Москвы Дмитрий Беляев. — На ВДНХ занимаются разные беговые клубы, так что легко подобрать себе подходящий.

НА ЧИЛЕ

Для тех, кому 6 утра – это слишком рано, а бег по полям и дорожкам – слишком сложно, есть и более спокойные варианты активностей. Они позволяют поддерживать здоровье «на чиле» – то есть расслабленно и спокойно.

Если увидите поздним утром людей разных возрастов, которые в тени не спеша делают какие-то пассы руками, то, вероятно, это занятия клуба «Оздоровительный цигун».

— Ци – это энергия, Гун – работа с энергией, это одна из древнейших китайских практик по оздоровлению и долголетию, — объяснил основатель, президент и главный тренер Всероссийской Федерации Цигун Виктор Стерликов. — Цигун – универсальная гимнастика, она не требует специальной подготовки и подходит всем вне зависимости от возраста, физических данных и возможных болезней. Мы занимаемся ею на ВДНХ каждое воскресенье с 10 утра рядом со строением 547.

Еще больше активностей с кратким описанием, расписанием и возможностью регистрации онлайн там, где это необходимо, ищите на сайте и в приложении ВДНХ в разделе «СпортКом».