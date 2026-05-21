«Производительность выросла в 4 раза»: Андрей Воробьёв и Антон Алиханов проверили, как работает один из самых роботизированных распределительных центров России

Фото: Сергей Шешин

Московская область занимает лидирующие позиции по внедрению новых технологий. Это касается не только различных ИИ-проектов в разных отраслях (в соответствии с задачами нацпроекта «Цифровая экономика»), но и роботизации на производствах. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Минпромторга России Антон Алиханов проверили работу одного из самых роботизированных логистических центров нашей страны - он находится в деревне Гривно на территории городского округа Подольск. Объект принадлежит компании «Глория Джинс», которая торгует одеждой.

Сам центр был запущен еще в 2022 году, а в 2025-м он был полностью автоматизирован. Здесь действует 3-километровый конвейер, высокоскоростная сортировочная система, спиральные лифты и высотное хранение, которое обслуживают более 100 скоростных мини-шаттлов.

- В Подмосковье сосредоточено почти 50% всех складских мощностей страны — это и распределительные центры, и логистические хабы, и склады, предназначенные для отправки на экспорт по территории Российской Федерации, - отметил Андрей Воробьёв. - В Подольске «Глория Джинс» создала автоматизированный склад, мы надеемся, что и другие компании при нашей региональной поддержке будут внедрять подобные решения.

Губернатор отметил, что Московская область ведет большую работу по привлечению в регион новых производительных компаний. Многие из них затем начинают масштабировать свой бизнес, увеличивая выпуск продукции.

- Мы стараемся оказывать максимальную поддержку, и каждый собственник понимает, что с внедрением автоматизации и роботов производительность увеличивается, а себестоимость снижается. Например, здесь производительность выросла в 4 раза за счет высокой роботизации.

В России действует федеральная программа поддержки роботизации, но в Подмосковье запустили и свою, региональную. В ближайших планах по ней - введение инвестиционного налогового вычета для фирм, внедряющих роботов. Производители, вложившие в эти технологии от 200 млн рублей в год, могут рассчитывать на компенсацию: до 90% за счет региональной части налога, еще до 10% — за счет федеральной.

Также все подмосковные предприятия, инвестировавшие в роботизацию от 50 млн рублей, получают на 3 года нулевую ставку по налогу на имущество.

При поддержке Министерства промышленности и торговли России разрабатывается стандарт автоматизации «5 звезд». В «цифру» перейдет весь логистический цикл - от приемки и высотного хранения до интеллектуальной сортировки и финальной отгрузки товаров в точки продаж.

- С коллегами из ритейла мы сейчас обсуждаем необходимость их соинвестиций вместе с нами, в разработку сложных, антропоморфных решений, или решений, связанных с полуатропоморфными вещами, которые сконцентрированы на искусственном машинном зрении и на человекоподобных манипуляторах, которые будут позволять совершать более точные операции, - уточнил Антон Алиханов.

При этом министр отметил, что никто не собирается полностью заменить людей машинами.

- Задача - освободить человека от рутинных, сложных, опасных участков работы, и из таких простых, малооплачиваемых типов занятости, переместить их в типы занятости, которые крайне важны для государства, - сказал Алиханов. - Это, в первую очередь, обрабатывающие производства, промышленность, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность.