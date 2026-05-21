Будущее уже на пороге: Новые стандарты столичного здравоохранения

Алгоритмы ИИ-сервисов анализируют снимки КТ, МРТ и маммограммы, цветом отмечая области отклонений. Фото: mos.ru

Правительство Москвы ставит амбициозную цель: не просто лечить болезни, а кардинально улучшить здоровье горожан, подняв качество и доступность медицины на принципиально новый уровень. Уже сегодня стандарты столичного здравоохранения превосходят показатели многих европейских стран, и власти намерены задавать тренды, на которые будут равняться самые развитые государства. Главный приоритет - доступность высоких технологий для всех слоев населения, от поддержки материнства до ядерной медицины. При этом лучшие московские практики активно масштабируются на всю страну, чтобы россияне повсеместно получали помощь по единым передовым стандартам.

Пожалуй, никто не станет спорить: главный измеритель эффективности системы - средняя продолжительность жизни. И Москве здесь действительно есть чем гордиться. По итогам 2025 года этот показатель в столице впервые превысил 80 лет. По сравнению с 2019-м (78,1 года) рост составил более двух лет. Но власти смотрят дальше.

От ЭКО до молочной кухни

Ничто так не волнует общество, как здоровье женщин и детей. В Москве выстраивается комплексная система: центры женского здоровья, родильные дома и перинатальные центры объединяются в единую сеть, сопровождая женщин от планирования беременности до ухода за новорожденным. К концу 2025 года открыто 16 таких центров, работающих без выходных.

Электронная медицинская карта (ЭМК) стала спасением для будущих мам. Теперь в ней можно не только посмотреть анализы, но и ознакомиться с протоколами врачебных комиссий о проведении ЭКО (оформлено уже более 12,5 тыс. документов), а также получить результаты кардиотокографии - свыше 74 тыс. исследований за прошлый год. Москва первой в России запустила проект «Стану мамой»: для женщин от 18 до 39 лет стали бесплатными анализ на антимюллеров гормон (сдали уже 322 тыс. москвичек), криоконсервация яйцеклеток и генетическая диагностика эмбрионов. В 2025 году провели более 10 тыс. процедур ЭКО - на 14% больше, чем годом ранее. С 2026-го неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) с достоверностью 99% стал доступен всем женщинам по ОМС. А молочная кухня теперь полностью цифровая: более 750 тыс. заказов в 2025 году оформлено через смартфон.

Онкологический щит

Рак долгие годы был болезнью, которую боялись даже произносить вслух. Сегодня московская медицина переламывает этот страх. Благодаря столичному стандарту онкологической помощи, утвержденному в 2019 году, выявление опухолей на ранних стадиях выросло с 62,3 до 67,8%, а пятилетняя выживаемость пациентов увеличилась с 55,6 до 74,3%. Летальность в первый год снизилась с 17 до 11,4%.

Работают пять якорных онкологических центров (включая «Коммунарку» и ГКБ им. Юдина) и девять центров амбулаторной помощи. Внедрены цифровые патоморфологические лаборатории: вместо микроскопов - сканирование тканей, что ускоряет определение диагноза. Москва досрочно перешла на новейшие таргетные и иммунные препараты. Объем высокотехнологичного лечения за пять лет вырос почти на 50%, и львиную долю занимает онкология. В семи клиниках применяют технологии ядерной медицины. В ближайшее время откроется новый корпус онкобольницы № 62 в «Сколково». При этом запущен уникальный проект психологической поддержки: служба онкопсихологов работает во всех Центрах амбулаторной онкологической помощи без записи, в том числе дистанционно.

Новый каркас стационарной помощи

Если вы думаете, что московские больницы - это советские здания с облупившейся краской, вы давно не были в медучреждениях столицы. С 2011 года построено 28 новых и реконструировано 144 корпуса стационаров. В ближайшие три года появится около 860 тыс. квадратных метров новых медицинских площадей - почти как небольшой город. Всего планируют возвести 52 учреждения, превысив в 1,3 раза темпы прошлых лет.

Среди знаковых объектов: новый комплекс НИИ скорой помощи им. Склифосовского, МКНЦ «Больница № 52», многопрофильный комплекс ГКБ им. Демихова и детский стационар на западе Москвы. «Обеспечение горожан качественной и доступной стационарной медпомощью - важная задача. Это качественно новые, оснащенные по последнему слову техники лечебные организации», - подчеркнул Сергей Собянин. На развитие здравоохранения в 2026 году направят 615 миллиардов рублей. Ключевой принцип - объединение диагностики, лечения и реабилитации в одном пространстве.

Цифровые сервисы, которые сделали заботу о здоровье удобнее в 2025 году

Искусственный интеллект против болезней

Пожалуй, самая заметная для москвича перемена - цифровизация. Более 10 лет назад Москва начала этот путь, и единая платформа ЕМИАС объединила все городские больницы, поликлиники и скорую помощь. «На базе цифровой платформы разрабатываются и внедряются десятки сервисов. Они помогают врачам быстрее ставить диагнозы, упрощать маршруты пациентов и отслеживать эффективность лечения», - отмечает градоначальник. Сегодня с помощью ИИ-ассистента можно вносить показатели здоровья в карту голосом через умные колонки - сделано уже почти 90 тыс. записей.

Но главное чудо - искусственный интеллект в диагностике. За 6 лет тестирование прошли 200 ИИ-сервисов, 67 из них вошли в повседневную практику. Алгоритмы анализируют снимки КТ, МРТ и маммограммы, цветом отмечая области отклонений. Финальное решение за врачом, но ИИ берет на себя рутину и не дает пропустить опасность. Москва делится разработками со всей страной. По поручению президента создана платформа «МосМедИИ», к которой подключились 75 регионов России - более двух тысяч медорганизаций. Региональных пациентов, получающих быстрые диагнозы с помощью московских сервисов, уже почти в четыре раза больше, чем самих москвичей. В 2025 году обработано 8,6 млн исследований из регионов.

СКАЗАНО

«Продолжим делать все возможное, чтобы медицинская помощь в столице была доступнее и качественнее», - отметил Сергей Собянин.

Спорт и активное долголетие

Рост продолжительности жизни немыслим без массовой физической культуры. Сегодня регулярно спортом занимаются 6,7 млн москвичей - более чем в три раза больше, чем в 2010 году. Для них оборудовано свыше 34 тыс. спортивных зон, построено 356 объектов (от дворца «Некрасовка» до центра фигурного катания Тутберидзе). В 2025 году прошло 50 массовых мероприятий с участием 3,8 млн человек, а в 2026-м их будет не менее 90. Летний сезон - 2025 стал самым продолжительным спортивным проектом в мире (162 дня) и самым масштабным по числу участников. Беговое сообщество столицы насчитывает более 700 тыс. человек. До 2030 года возведут еще около 300 спортивных объектов и модернизируют 145 катков. Здоровый образ жизни становится нормой, и это лучшая профилактика, которую только можно придумать.

Проще говоря, будущее, о котором раньше писали фантасты, уже на пороге. И оно лечит, спасает и продлевает жизнь.