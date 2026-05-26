В столичных поликлиниках тестируют новый алгоритм работы

Слышали фразу «пошел к врачу за направлением»? Кажется, скоро она в Москве уйдет в прошлое. Поскольку в столичных поликлиниках поменяется алгоритм работы медиков. Чтобы не тратить дополнительное время на промежуточный визит к терапевту. Для некоторых типовых случаев - например, при жалобах на боли в колене - исследования могут назначаться еще до визита к врачу. И уже с готовыми результатами идете к профильному врачу.

КОРРЕКТИРОВКА МАРШРУТА ЛЕЧЕНИЯ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РБК объяснила это так: прием у врача в поликлинике должен быть максимально результативным. Поэтому последовательность поменяли значительно.

«Пациентам до и без приёма будут автоматически открываться направления на определённые исследования, и только по их результатам станет доступна запись к профильному врачу. Для восприятия классической системы здравоохранения это существенная смена парадигмы», - сообщила заместитель мэра Москвы.

Возьмем конкретную ситуацию: колено болит. Идете на рентген. Получаете результаты исследований. И по результатам исследований пациенту предложат дальнейший маршрут лечения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛИЧНОГО ВРАЧА

Но самое интересное - перезапуск подхода к работе участкового терапевта. Власти хотят создать полноценный институт личного врача.

Анастасия Ракова говорит, что это будет центральная фигура в работе поликлиники. Такой человек, который ведет вас от начала до конца: знает историю, помнит хронические болячки, координирует лечение.

«То есть это долгосрочные отношения, когда врач отвечает не за разовый приём, а за результат лечения и здоровье человека в целом», - заявила вице-мэр.

Нагрузку обещают пересмотреть, обеспечив соответствующий уровень оплаты труда. Систему планируют отладить к лету.

Власти рассчитывают, что среди участковых врачей закрепится принцип «это мои пациенты, и я за них в ответе». Таким образом новая система должна сделать лечение более последовательным и сократить число лишних визитов к врачам.