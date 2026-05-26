«Чтобы все ваши мечты сбылись»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил школьников с последним звонком

В Московской области, как и по всей России, в школах сегодня звенят последние звонки и идут торжественные линейки. В завершающемся учебном году подмосковные школы выпускают в общей сложности 142 тысячи ребят. При этом 103 тысячи из них заканчивают девятые классы, и около 39 тысяч – одиннадцатые.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в линейке, посвященной последнему звонку, в Мытищинском лицей №34. Он пообщался с выпускниками, пожелал им успехов, поблагодарил учителей и родителей.

- Это всегда очень волнительно, торжественно, - сказал губернатор. - Я здесь для того, чтобы в самой большой школе в Мытищах поздравить наших дорогих детей, учеников с окончанием учебного года. У нас очень большая образовательная система, и благодаря учителям, воспитателям, педагогам, благодаря поддержке, вовлеченности родителей, мы показываем хорошие результаты, гордимся нашими детьми.

Отдельно Андрей Воробьёв обратился к одиннадцатиклассникам, которые в ближайшие недели будут сдавать ЕГЭ:

- Хочется пожелать ребятам уверенно пройти этот этап. Не сомневаюсь, что вы готовились, надеюсь, чувствуете поддержку и родителей, и преподавателей. Хочу пожелать, чтобы все ваши самые смелые мечты сбылись. 11-классники поступили в лучшие вузы, 9-классники определились, что делать дальше - идти в колледжи, которые мы стараемся модернизировать, или дальше в 10-11 класс. И, конечно, особые слова благодарности хочется сказать родителям. Все мы очень хотим радоваться успехам своих детей, гордиться достижениями. Пусть так и будет.

К слову, Мытищинский лицей №34 в этом году чемпион среди подмосковных школ по числу выпускников. Здесь одних только 11 классов – десять!

И хотя самое учебное заведение заработало лишь в 2019 году, ему всего за несколько лет удалось завоевать статус не только одной из лучших школ городского округа, но и войти в тройку сильнейших по всему Подмосковью.

Сегодня здесь учатся более 5 тысяч мальчишек и девчонок разного возраста.

- У нас есть основные направления - естественно-научное, инженерное, гуманитарное и так далее, - рассказала губернатору директор лицея Светлана Титкина. - Дети с охотой занимаются. Они у нас мотивированные, целеустремленные, а с такими очень приятно работать. И педагогический состав у нас действительно уникальный. В штате 4 кандидата наук, 10 почетных работников образования Российской Федерации, победители различных конкурсов.

В прошлом учебном году 33 человека выпустились из лицея с золотыми медалями. В нынешнем же на «золото» идут уже 38 ребят.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Более 60% выпускников школ Московской области после 9 класса поступают в колледжи, получают рабочие специальности.

- 31 новую школу построили в Подмосковье в 2025 году.

- Еще 18 в 14 округах возведут в течение 2026-го.

- В 48 школах и 11 колледжах в текущем году проведут капитальный ремонт.