«Для решения актуальных задач»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу Единого центра поддержки участников СВО в Мытищах

Полное сопровождение. От первой консультации до окончательного решения вопроса. Таков принцип работы Единого центра поддержки участников СВО и их семей, запущенного в подмосковных Мытищах 7 мая текущего года. Здесь собраны под одной крышей все ключевые службы, которые могут быть полезны бойцам и их близким – от отделения фонда «Защитники Отечества» до МФЦ, от военкомата до Ассоциации ветеранов СВО.

Сегодня работу этого центра проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Центр создан для решения самых актуальных задач — это помощь, внимание, забота о каждом, ответы на любые возникающие вопросы, - рассказал Андрей Воробьёв. - У нас большое волонтерское движение, все мы объединены, в том числе проектом «Доброе дело», который уже долгое время реализуется в Подмосковье. Все это очень важно. Мы поставили себе задачу, чтобы во всех муниципалитетах были адреса, куда может обратиться участник СВО и его родные. В Подмосковье такая инфраструктура работает в каждой территории – всего 420 адресов.

Губернатор отметил, что участникам СВО нужна была понятная система получения консультаций по любым вопросам, где могли бы подсказать алгоритм дальнейших действий.

- Теперь в Мытищах ключевые службы работают на одной площадке. Хочу поблагодарить всех, кто занимается здесь этой деятельностью. Очень надеюсь, что вся работа — по трудоустройству, переобучению, переквалификации, поддержке ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции — будет продолжена.

На данный момент система поддержки участников СВО и их семей на территории Подмосковья состоит из 213 МФЦ, 57 муниципальных центров поддержки, 55 отделений Ассоциации ветеранов, 44 социальных центра, 33 кабинета психологической помощи, 7 филиалов Госфонда «Защитники Отечества», 6 больниц для участников СВО, 5 центров реабилитации.

Соответственно, связующим звеном для всего этого является Единый центр в Мытищах. Военнослужащие, а также их родственники обращаются сюда с самыми разными вопросами.

- Ветеранов чаще интересуют выплаты, а их семьи обращаются по темам ЖКХ, записи в детские сады или организации летнего отдыха в лагерях, - рассказала начальник отдела поддержки участников СВО и их семей Наталья Воронцова. - Большинство специалистов, включая психологов-волонтеров, работают здесь ежедневно с 9:00 до 18:00, и попасть к ним можно сразу. Предварительная запись требуется только для консультаций юриста или сотрудников прокуратуры.

По словам социального координатора фонда «Защитники Отечества» Татьяны Альмухаметовой, в центре все заранее продумали до мелочей, чтобы сделать посещение максимально удобным для всех.

- У нас есть детская игровая зона, где малыши могут провести время, пока родители оформляют документы, а также молельная комната и кабинет психолога, где регулярно ведется прием тех, кому необходима поддержка. Сама я помогаю военнослужащим и их семьям еще с 2022 года. А здесь моя главная задача как координатора — стать проводником для каждого, кто к нам обращается. Я рассказываю, какие ведомства тут представлены, и при необходимости лично сопровождаю человека к нужному специалисту.