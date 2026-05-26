Сергей Собянин: В столице спустили на воду первые четыре электросудна, произведенные на Московской верфи

Четыре электросудна, которые произвели на предприятии Московская верфь, 26 мая спустили на Москву-реку. Им дали названия "Якиманка", "Полянка", "Таганка" и "Маросейка". На торжественную церемонию спуска судов на воду приехали заместитель председателя Правительства России Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин и министр транспорта России Андрей Никитин.

- Сбылась мечта - в Москве запущен и начал производство Московский судостроительный завод, который выпускает первоклассные электрические суда. Москва - порт пяти морей, огромный туристический хаб. К сожалению, качество судов оставляло желать лучшего. Мы приняли решение о строительстве нового современного судостроительного завода, в ноябре прошлого года мы открыли этот завод, заложили первые судна. Сегодня первые четыре корабля сходят со стапелей и еще до конца года будут запущены три судна, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, к 2030 году в столице сформируется полноценный флот электросудов - в центральной части Москва-реки не останется теплоходов на дизельном топливе, а к 2035 году будут плавать только электрические судна, что позволит улучшить экологию Москва-реки и набережных.

- За последние годы в столице создана одна из современных городских транспортных систем. Регулярный речной транспорт стал неотъемлемой частью этой системы. В 2023 году столичный флот первый в мире пополнился регулярным речным электрическим транспортом. В прошлом году пассажиропоток речного транспорта Москвы достиг рекордного показателя - более 4,5 млн поездок. Сейчас более 30 электросудов на трех маршрутах успешно работают и дают горожанам дополнительный вариант передвижения по городу, - сказал Виталий Савельев, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Построить первые электросудна в Москве смогли всего шесть месяцев назад и 26 мая произвели первый спуск на воду. Каждое из них длиной 21,8 метров и вмещает до 56 человек, в салонах установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, имеют площадки для перевозки велосипедов.

- Это типовые электросудна проекта "Москва 1.0", которые выходят на регулярные маршруты по Москве-реке. Такие же судна изготавливают в Санкт-Петербурге, ранее заказывали там, а теперь создаем мы, - рассказал Илья Акулов, генеральный директор Московской верфи.

Производство электросудов в Москве позволит ускорить процесс запуска новых речных маршрутов. К тому же на московском заводе смогли оптимизировать все производственные процессы - одно и тоже судно в Санкт-Петербурге собирали за 1,5 года, а в Москве удалось построить за шесть месяцев.

- Ускорить процесс удалось за счет того, что конструкторская документация уже была готова. У нас есть специалисты, которые работали уже с эти судами и имели опыт их строительства, - уточнил Илья Акулов.

Спущенные на воду "Якиманка", "Полянка", "Таганка" и "Моросейка" еще два месяца не смогут выйти на речные маршруты, так как пройдут достройка, швартовые испытания, пуско-наладочные работы и ходовые испытания. Только потом ими смогут воспользоваться пассажиры.

В процессе строительства сейчас еще восемь судов. Московская верфь начала работу в ноябре 2025 года в Нагатинском Затоне. Это судостроительное предприятие продолжило наследие старейшего Судостроительного и судоремонтного завода, который начал свою работу в 1930-е годы. Сегодня здесь создают электросуда серии "Москва" и круизные суда "Московское золотое кольцо". На заводе ведется весь процесс: от резки металла, сварки и сборки корпусов, до оснащения салона и спуска судов на воду. Мощности Московской верфи позволят также обслуживать и ремонтировать электросудна.

Идею воссоздать судостроение в Москве поддержал президент России Владимир Путин. Производство началось через 22 месяца после озвученной инициативы. Планируется производить порядка 40 судов в год. В планах также создать инновационные беспилотные катера, которые будут следить за обстановкой на Москве-реке.

Семь маршрутов и 100 электросудов к 2030 году

Речной флот столицы будет включать свыше 100 электросудов производства Московской верфи. В планах к 2030 году на Москве-реке увеличить количество регулярных речных маршрутов до семи, в их числе новый "Лужники — Киевский".