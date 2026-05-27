Дождь и до +15 градусов ожидаются в Москве 27 мая 2026 года

Погода 27 мая в Москве обещает быть пасмурной и мокрой. Одевайтесь теплее перед выходом из дома, а также не забудьте прихватить с собой зонтик, чтобы не промокнуть под дождем и не заболеть.

Погода в Москве 27 мая 2026: температура воздуха

В среду, 27 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, а также небольшой дождь и гроза. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя, а также гроза. На столбиках термометров можно будет увидеть +13...+15 градусов. Ночью же температура понизится до +4...+6 градусов. Осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер преимущественно западный от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 733 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки в среду, 27 мая, прогнозируются в Москве как в дневное, вечернее, так и в ночное время. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, прекращения дождей можно ожидать только к воскресенью, 31 мая.

«В столице пройдут кратковременные дожди (26 и 27 мая), в среду (27 мая) местами возможны грозы, днем же не выше +13…+15°», - написал синоптик в социальных сетях.

Ухудшение погодных условий наблюдается в столице

