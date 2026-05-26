Росприроднадзор сейчас принимает решение о дальнейшей судьбе Машеньки. Фото: канал Парка львов «Земля Прайда»

«Кадры 18+! Впечатлительным не смотреть!» — предупреждают сотрудники подмосковного парка львов «Земля прайда», который давно уже стал прибежищем для диких животных, попавших в беду. Здесь сейчас живет медвежонок Дынька, которая едва не погибла в горной речке Северной Осетии, и рысь Амазонка из Щелково, ее два года назад бросили на участке частного дома, где она едва не умерла от голода.

Сюда же руководитель парка Виктор Агафонов пытается привезти печально известную медведицу Машу из придорожного кафе «Берлога» в Смоленской области. В 2021 году о ней писал ведущий «Дома-2», блогер DAVA (Давид Манукян), ради чего специально ездил к придорожному кафе. На судьбу медведя обращали внимание многие активисты. В 2024 году местная прокуратура даже организовала выездную проверку из-за того, что на теле медведицы заметили рану.

Ветеринары тогда патологий не выявили. Откуда рана — также выяснить не удалось.

Владелец Сергей Васькин уверял: он один заботится о Маше. Якобы нашел медведицу на автостоянке в 2009 году, несколько месяцев она жила у него дома, и каждые 2 часа он проспался ночами, чтобы покормить ее с соски, потому что она кричала от голода, как ребенок.

Проверка тогда фактически закончилась ничем. Общественности официально заявили, что рана неудобств Маше не доставляет, а условия житья-бытья медведицы соответствуют нормативным.

С тех пор прошло два года. И вот «Земля прайда» выкладывает шокирующие видео кровоточащих ран на теле медведицы.

— Понимаете, все это время Маша сидит в придорожном кафе и просто сходит с ума, — объяснил руководитель парка «Земля прайда» Виктор Агафонов. — Бурые медведи — очень умные, и самое страшное наказание для них — когда нечего делать. За все это время владельцы так и не нашли возможности улучшить Маше условия проживания: увеличить вольер, обогатить среду обитания и др. Поэтому у нее просто едет крыша, она буквально рвет себя…

По словам Агафонова, еще в прошлом году парк предлагал руководству кафе забрать медведицу, присылали фото и видео условий, в которых она могла бы жить. Но получили отказ.

— Владелец отдавать Машу не хочет — говорит, что будет судиться. Росприроднадзор сейчас принимает решение о дальнейшей судьбе Машеньки. Пока ничего не понятно, — сообщил сегодня Виктор Агафонов.

Связаться с хозяином медведицы на момент публикации не удалось (по информации собственных источников, он сейчас в больнице), телефоны кафе, указанные в открытом доступе, недоступны — организация не работает.

На данный момент удалось выяснить, что внеплановая проверка Росприроднадзора была официально согласована с прокуратурой Смоленской области. По итогам проверки медведица Маша изъята:

- При осмотре специалисты оценили состояние Маши как тяжелое, она сильно истощена. У медведицы обнаружили глубокие рваные раны. Без оперативной помощи она могла погибнуть, - сообщили в Росприроднадзоре. - На месте было принято решение об экстренном изъятии животного в связи с угрозой жизни и здоровью. Сейчас Маша под наблюдением специалистов направляется в парк «Земля прайда» на лечение и временное содержание.

Редакция KP.RU также направила запросы в правоохранительные органы с просьбой прокомментировать ситуацию о возможном жестоком обращении с животным. О полученных ответах обязательно сообщим нашим читателям.

