Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО о поддержке участников СВО в регионе

Фото Александры Степановой

В подмосковном Красногорске сегодня состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил на нем и рассказал о региональной системе поддержки бойцов СВО и их семей.

- Нет сомнений, что в каждом субъекте стараются делать все, чтобы заботу, внимание почувствовали те, кто вернулся из зоны боевых действий, получил инвалидность, кто нуждается в особой помощи, протезировании, а также их семьи, - отметил губернатор. - Мы благодарны Президенту за создание Фонда «Защитники Отечества», который помогает решать самые разные вопросы.

Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье бумажные справки и выписки перевели в цифровой формат, чтобы облегчить жизнь жителям региона.

- Люди могут получать услуги, не выходя из дома или в любом из МФЦ. А благодаря решению министра обороны в наших многофункциональных центрах можно подавать заявления и на услуги Военно-социального центра Минобороны - выплаты мобилизованным, выплаты за ранение, компенсации инвалидам. Это очень чувствительная тема для каждой семьи.

Напомним, что в России ввели 41 федеральную меру поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В этот список входят медицинская и психологическая помощь, выплаты, бесплатные протезы и ортопедические изделия, путевки в санатории, газификация, кредитные каникулы, 50% компенсации за оплаты «коммуналки» и многое другое. При этом в Московской области действуют еще почти столько же мер региональных (36). Например, выплаты на ремонт жилья, зубопротезирование и так далее.

Оформить все эти услуги можно либо удаленно, через сайт или приложение Госуслуги, либо очно – в МФЦ или Фонде «Защитники Отечества». Заранее проконсультироваться или получить другую полезную информацию можно по телефону горячей линии 122 (добавочный номер 6). Более того, в Подмосковье с осени 2025 года можно по одному заявлению получить сразу 17 мер поддержки (бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок и др.). Эта цифровая комплексная услуга называется «Защитники Отечества».

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев напомнил получение Владимира Путина регионам: поддержка участников спецоперации и их семей, должна быть не на словах, а на деле.

- За это время все мы проделали масштабную работу. Фонд «Защитники Отечества» совместно с федеральными и региональными органами власти постоянно находится в авангарде этой деятельности, в диалоге с вернувшимися бойцами, - сказал полпред. - Ровно год назад на заседании Совета мы утвердили стандарт мер поддержки участников СВО. Впоследствии он был поддержан Президентом и рекомендован как лучшая практика для других федеральных групп. И буквально две недели назад глава государства подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции. И наш стандарт был взят за основу.

Игорь Щеголев подчеркнул, что эта работа очень важна для возвращения бойцов, прошедших СВО, к мирной жизни. Каждый регион России должен отладить эту работу на местах.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что за три года работы Фонда «Защитники Отечества» (он был запущен в июне 2023-го) в его филиалы поступили более 2,8 миллионов запросов.

- Если говорить про ЦФО, то это 504 тыс. обращений, большинство из них решены положительно, - рассказала Цивилева. - Мы тесно взаимодействуем с Аппаратом полномочного представителя Президента в ЦФО, а также с региональными командами субъектов. Например, в Московской области на базе семейного центра имени Мещерякова уже второй год успешно проходит реабилитация участников СВО, потерявших зрение. Сегодня полностью слепые ребята вовлечены в общественную деятельность, трудоустроены. И это, конечно, большое достижение этого центра. Многие идут в предпринимательство, работают на горячей линии, в том числе Министерства обороны, Военно-социального центра и фонда «Защитники Отечества», на горячей линии Президента.

Стоит отметить, что центр имени Мещерякова – один из пяти подмосковных центров, где участники СВО получают реабилитацию после тяжелых ранений. На данный момент через них прошли уже около 3,2 тысяч человек.