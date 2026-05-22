Москва без самостроя22 мая 2026 9:35

В центре Москвы при участии «Контроля Москвы» восстановлено здание 1917 года постройки

В столице продолжают приводить в порядок ветхие строения
Иван ЛУКИН
Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости города Москвы.

Инициатива Госинспекции по недвижимости Москвы позволила отремонтировать нежилое здание в Пресненском районе в центре столицы. Напомним, «Контроль Москвы» участвует в обнаружении ветхих построек в городе для их дальнейшего обновления. Сотрудничество ведомств города с пользователями и собственниками таких строений в Центральном округе позволило восстановить еще одно здание. Его адрес - Волков переулок, дом 15, строение 2.

«Одноэтажное кирпичное здание 1917 года постройки длительное время пустовало и пребывало в неудовлетворительном состоянии. На момент обследования кирпичная кладка была повреждена, окна отсутствовали», - отметил глава контрольного ведомства.

Он добавил, что специалисты инспекции совместно с собственником обсудили возможность его восстановления и разработали план ремонтных работ.

В полностью обновленном здании его владелец планирует открыть в медицинское учреждение.

Как пояснил Иван Бобров, за прошлый год при содействии Госинспекции по недвижимости в центре столицы восстановили 26 ветхих строений.