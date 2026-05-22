«У нас большая программа»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о благоустройстве Коломны к 850-летию города

В последние годы Коломна крепко удерживает статус одного из самых популярных туристических городов Подмосковья. Люди едут сюда, чтобы посетить сохранившуюся часть кремля, побродить по пешеходным улицам старого города или отведать всяких вкусностей (от яблочной пастилы до карго из улиток). По статистике, каждый десятый турист, приезжающий в Московскую область, непременно побывает в Коломне. В будущем году город отметит свое 850-летие (он лишь на 29 лет моложе Москвы). И к этой дате подмосковные власти реализуют сразу несколько важных проектов, в том числе - и по благоустройству мест притяжения туристов, построят новые гостиницы и рестораны.

Эта большая работа уже ведется. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность основных площадок.

— Любой исторический город в каждом регионе всегда по-особенному готовится и преображается к своим юбилеям. И Коломна — не исключение, - отметил Андрей Воробьёв. - У нас большая программа: это и благоустройство, и все, что касается создания удобств для жителей и туристов — мост, парк, гостиницы, рестораны и, конечно, музеи. Но на этом работа ни в коем случае не остановится — мы продолжим обустройство и дальше.

Губернатор напомнил, что один из приоритетов экономики Подмосковья - привлечение туристов в исторические города. Среди них наряду с Коломной Сергиев Посад, Зарайск, Серпухов, Можайск.

— Видим там заметный рост посещаемости, а значит, нужно создавать новые пространства, интересные музеи и обеспечивать максимальный комфорт. И, конечно, особую роль здесь играют экскурсоводы — они у нас очень профессиональные, преданные делу люди, большие патриоты своего города и нашей страны, - сказал Андрей Воробьёв.

Среди проектов по благоустройству - сквер «Блюдечко», с которого открывается красивый вид на Москву-реку. Всего за несколько минут неспешным шагом отсюда можно добраться до кремля и других достопримечательностей. Проект благоустройства сквера в 2024 году выиграл Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений (он проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»). Рабочие уже завершили мощение плиткой, облицевали лестницу к Ледовому дворцу. Кроме того, уже нынешним летом здесь установят теневые беседки, современные скамейки, качели, урны, павильоны для комфортного отдыха. На текущий момент готовность объекта - 80%.

— В этом проекте мы постарались подчеркнуть историческую идентичность места, - отметил руководитель авторского коллектива проекта Гордеев. - Там, где когда-то стояла кремлевская стена, появится ее символическая имитация — «след», вдоль которого установят скамейки с навигацией по истории укреплений. Еще одной уникальной деталью станет тактильная карта Коломенского Кремля с подогревом, чтобы дети могли изучать башни и стены даже зимой.

В течение года пройдут работы по реставрации главной достопримечательности города — Коломенского кремля, который был построен в XVI веке по своим размерам, высоте башен и толщине стен лишь немногим уступал московскому кремлю. В нынешнем году восстановят знаменитые Пятницкие ворота, а в 2027-м специалисты бережно приведут в порядок все остальные объекты, включая крепостные стены, башни и храмы.

В списке других объектов, которые благоустроят к юбилею города - сквер на улице Левшина, Советскую площадь, аллею имени Макеева, парк на бульваре 800-летия Коломны, скверы на Окском проспекте и «Детский городок» и др.

В Коломне губернатор Андрей Воробьёв пообщался с местными жителями и предпринимателями. Местный бизнес, к слову, сильно заточен на туризм и регулярно генерирует очень яркие и большие проекты.

— Предприниматели рассказали губернатору о своих инвестпроектах, направленных на развитие туристической инфраструктуры Коломны, - сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области. - В их числе — строительство гостиничного комплекса на центральной площади, который будет включать в себя 200 номеров.

Еще два проекта - уникальный музейно-ресторанный комплекс и бутик-отель - будут реализованы при поддержке Московской области. Напомним, что в регионе предприниматель имеет возможность получить историческое здание по цене 1 рубль за 1 м² - под гарантии восстановления памятника архитектуры в установленные сроки. В каждый из этих объектов инвесторы намерены вложить по 100 млн рублей.

Суммарно сейчас на территории Коломны в стадии реализации 21 проект, связанный с гостинично-ресторанным бизнесом. И еще 8 в проработке.

На ближайший год запланирована модернизация дорожной сети в центре Коломны. Это будет сделано, чтобы разгрузить эту часть города от транспорта и сделать более удобной для туристов. Для этого капитально отремонтируют 17 дорог, расширив тротуары и проложив велодорожки.