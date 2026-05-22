Более 20 спектаклей из 6 стран: В Подмосковье стартовал Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Фото музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово".

20 спектаклей по произведениям Чехова и о Чехове. Труппы из 6 стран. 4 площадки. Большая программа на 10 дней.

Сегодня, 22 мая, в Московской области стартовал XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». По традиции, основные сцены и все главные события фестиваля проходят в усадьбе Мелихово, музее-заповеднике Антона Павловича Чехова. Здесь он жил и работал в течение нескольких лет. И в честь великого русского драматурга и писателя, напомним, назван город Чехов, в окрестностях которого находится Мелихово.

Открывая фестиваль, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что «Мелиховская весна» - не только один из старейших театральных фестивалей России, но и активно развивающийся. Ежегодно растет число театральных коллективов, присылающих заявки, и их география.

– Это говорит о безграничной и объединяющей силе культуры, - констатировал глава подмосковного Минкультуры. - 103 театра из 13 стран, приславших заявки на участие в фестивале и 25 спектаклей в итоговой программе – статистика «Мелиховской весны» 2026 года. Мы наблюдаем, что интерес к русским писателям, композиторам, художникам не ослабевает. Чехова знают, Чехова ставят и продолжают изучать во всем мире. Очень важно, что центром представления театральных трактовок его творчества, местом, где раз в год можно увидеть самого разного и самого актуального Антона Павловича, является Мелихово.

Поддержка Правительства Московской области позволяет создавать здесь все условия для того, чтобы это творческое движение не прекращалось, а усадьба писателя принимала ещё больше посетителей, артистов и зрителей — почитателей гения великого Чехова.

В списке стран, театры которых привезли свои постановки на «Мелиховскую весну» - Россия, Вьетнам, Туркменистан, Сербия, Абхазия и Белоруссия.

– Программа фестиваля как всегда очень насыщенная и разнообразная, - отметила генеральный директор музея-заповедника Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева. - Зрители увидят спектакли по произведениям Чехова самых разных жанров, главной же пьесой фестиваля 2026 года станет пьеса «Дядя Ваня», написанная в Мелихове 130 лет назад. Чехов искренне удивлялся счастливой сценической судьбе своего произведения. «Мой «Дядя Ваня» ходит по всей провинции и всюду успех. Вот, не знаешь, где найдешь, где потеряешь», - писал Чехов. Не ошибусь, если скажу, что это одна из самых любимых театрами пьес Чехова.

Именно «Дядя Ваня» - в постановке Малого драматического театра - открывает нынешний фестиваль.

Режиссер Лев Долин, поставивший спектакль, называет усадьбу Чехова мистическим местом.

– Я был здесь много-много лет назад, когда все еще было полуразрушено, но и тогда атмосфера места была удивительная, - вспоминает народный артист России. - Сохраняется она и сейчас, когда усадьба приведена в порядок… Причем приведена она в порядок разумно, и нет ощущения того обновления, которое часто все губит… Но самое главное, это, конечно, чеховский воздух.

Темой традиционной для «Мелиховской весны» спецпрограммы «Чехов+» (она посвящена другим выдающимся российским и советским литераторам) стало творчество Михаила Булгакова, 135-летние которого Россия отметила буквально на днях.

– 27 мая на открытой сцене можно будет увидеть спектакль «Зойкина квартира» Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого, а 29 и 31 мая свои версии спектакля «Дни Турбиных» представят Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» и театр «МОСТ», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.