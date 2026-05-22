«Планируем завершить в 2027 году»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил ход реконструкции очистных сооружений под Коломной

Фото Екатерины Агеевой

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идут работы по модернизации очистных сооружений у поселка Сергиевский в городском округе Коломна. Этот проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Планируется, что основную часть реконструкции специалисты завершат в нынешнем году, затем понадобится еще несколько месяцев для пусконаладки и подготовки к вводу.

– Работы по обновлению масштабные, планируем завершить их в 2027 году, - рассказал Андрей Воробьёв. - Важно, что реконструкция идет без остановки старых очистных – они продолжают функционировать в штатном режиме. Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта – 65%.

Губернатор отметил, что это очень важный объект для всего городского округа. Сегодня он обслуживает более половины жителей муниципалитета - около 150 тысяч человек и 1,5 тысячи многоквартирных домов.

Представитель подрядной организации доложил губернатору, что на объекте сейчас работают 75 человек и 10 единиц техники.

Стоит отметить, что на территории округа модернизируют и другие объекты водоснабжения и водоотведения. Так, в нынешнем году планируют закончить реконструкцию канализационной сети на улице Зайцева в центре Коломны, капремонт канализаций в городе Озеры и на территории бывшего совхоза «Коломенский». В планах на 2027 год – обновление системы водоснабжения в селе Горы.