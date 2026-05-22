Общество22 мая 2026 14:34

«Планируем завершить в 2027 году»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил ход реконструкции очистных сооружений под Коломной

В Московской области в 2027 году завершат реконструкцию очистных сооружений, которые обслуживают 150 тысяч жителей Коломны
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Фото Екатерины Агеевой

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идут работы по модернизации очистных сооружений у поселка Сергиевский в городском округе Коломна. Этот проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Планируется, что основную часть реконструкции специалисты завершат в нынешнем году, затем понадобится еще несколько месяцев для пусконаладки и подготовки к вводу.

– Работы по обновлению масштабные, планируем завершить их в 2027 году, - рассказал Андрей Воробьёв. - Важно, что реконструкция идет без остановки старых очистных – они продолжают функционировать в штатном режиме. Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта – 65%.

Губернатор отметил, что это очень важный объект для всего городского округа. Сегодня он обслуживает более половины жителей муниципалитета - около 150 тысяч человек и 1,5 тысячи многоквартирных домов.

Представитель подрядной организации доложил губернатору, что на объекте сейчас работают 75 человек и 10 единиц техники.

Стоит отметить, что на территории округа модернизируют и другие объекты водоснабжения и водоотведения. Так, в нынешнем году планируют закончить реконструкцию канализационной сети на улице Зайцева в центре Коломны, капремонт канализаций в городе Озеры и на территории бывшего совхоза «Коломенский». В планах на 2027 год – обновление системы водоснабжения в селе Горы.