Спустя почти 2 года после закрытия на реконструкцию в Москве открылся Ленинградский вокзал. Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин @ МАКС

Спустя почти 2 года после закрытия на реконструкцию в Москве открылся Ленинградский вокзал.

- Это крупнейший транспортный угол нашей страны. Сегодня через него проходит 350 тысяч пассажиров. Он объединяет в себе метро, МЦД, пригородные поезда, поезда дальнего следования, сапсаны, наземный транспорт. А в ближайшее время начнется еще строительство вокзала для высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, что увеличит число пассажиров, которые проходят через этот транспортный узел, до 500 тысяч, - объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин @ МАКС

Модернизировать территорию в этом районе решили поэтапно. Начали с Ленинградского вокзала как самого старого.

- В этом году 175 лет исполняется и Ленинградскому вокзалу, и строительству дороги "Москва-Санкт-Петербург", - озвучил гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров. - После реконструкции вокзала в 3 раза увеличился объем территории, которая доступна пассажирам. Количество сидячих мест внутри увеличено в 1,5 раза - теперь их более тысячи. Открыты новые комнаты для мам с детьми, а еще есть студия «Союзмультфильм» для наших маленьких посетителей.

Ленинградский вокзал после реконструкции, с одной стороны - внешне максимально близок к проекту первоначального архитектора Константина Тона, с другой стороны - сильно отличается от того, что все мы видели раньше.

Ленинградский вокзал после реконструкции внешне максимально близок к проекту первоначального архитектора Константина Тона, но сильно отличается от того, что было раньше. Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин @ МАКС

- Мы провели целое историко-культурное исследование, сняли 18 слоев краски и восстановили часть кирпичной кладки, а сейчас мастеров достаточной квалификации нелегко найти, - рассказал главный архитектор реставрационного проекта Андрей Валяев. - Хорошо, что фотофиксация этого здания была чуть ли не каждые 5 лет, нам это сильно помогло - можно было отследить, как менялся облик здания: как в советское время его перекрасили, когда сделали шпиль, а когда - флагшток. Можно было отследить даже, когда какие фонари стояли вокруг вокзала.

- При проектировании мы использовали информационную модель и 3D SLAM-сканеры, - уточнил также начальник архитектурного отдела - главный архитектор проекта Института Мосинжпроект Алексей Кузнецов. - Проводили лазерное сканирование здания, химико-технологические исследования материалов (в том числе краски), местами даже пришлось прибегнуть к локальным вскрытиям, чтобы понять, в каком состоянии конструкции здания.

Изюминка первоначального проекта в том, что Ленинградский вокзал в Москве - практически близнец Московского вокзала в Санкт-Петербурге.

Внешне теперь это так. Зато, "начинка" столичного вокзала теперь максимально современная: система кондиционирования теперь дает комфортные +22+25 градусов зимой и летом, все инженерные коммуникации поменяли на современные, внедрили понятную маршрутизацию с яркими указателями, установили электронные камеры хранения.

Каждый элемент вокзала создан по индивидуальному проекту. Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин @ МАКС

- Их около 1000. Мы когда зашли внутрь, были поражены, как все продумано для комфорта пассажиров. Залы ожидания сделали очень удобными, как и цифровые табло, по которым просто ориентироваться, - поделился первыми впечатлениями от своего нового рабочего места Рустам Алтышев, именно он будет помогать людям, если они возникнут какие-то проблемы с хранением багажа.

Изюминка нового проекта вокзала - огромные панно (800 кв. метров): на одном изображена Москва в лучах рассветного солнца, на другом - Санкт-Петербург с самыми узнаваемыми достопримечательностями.

- Я всю жизнь живу в Москве, мне хотелось передать то, как я ее чувствую, - признался автор панно Максим Козлов. - Над панно работало с десяток мастеров, с которыми у нас был постоянный творческий диалог. Основную мозаику мы сделали в мастерской, потом разрезали ее на части, привезли сюда и смонтировали. Здесь используется тонны смальты, она помогла сделать так, чтобы изображение воды "плыло", солнце сияло, - в общем оживить картины.

Для удобства пассажиров на вокзале предусмотрели 5 входов-выходов (3 открыты сейчас, 2 - сделали на перспективу). Для прохода также открыли вход через цокольный этаж со стороны ул.Краснопрудной, который не использовался более 30 лет. А на метро теперь можно пересесть в едином теплом контуре, не выходя на улицу. Над перронами возвели 15-метровый навес для защиты от непогоды.

- Каждый элемент здесь создан по индивидуальному проекту. Монтаж проводили без остановки движения поездов, - вспоминает главный специалист АО "Мосинжпроект" Елена Александрова. - Стеклянные навесы мы также сделали над 7 и 8 выходами ст.м."Комсомольская", они перекликаются со старинной архитектурой вокзала.

В обновленном здании еще много "фишек" которые предстоит изучить пассажирам: есть даже отдельный зал для пассажиров, которые путешествуют с питомцами (он на 2-м этаже) и комната по уходу за питомцами (в цоколе).

- Но на этом мы не заканчиваем. Следующая задача - это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площадки для пересадки с одного вида транспорта на другой, - озвучил планы Сергей Собянин.