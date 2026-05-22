Май выдался жарким и уже нет сил ждать отпуска, чтобы поехать на море. К счастью, в Москве много пляжей с бассейнами для активного или расслабленного отдыха, с возможностью продолжить спортивные тренировки или попасть на зажигательную вечеринку. Освежиться можно даже в будние дни. Рассказываем, как в этом сезоне обустроили зоны для загара и где выдадут полотенце.

Лужники: можно с детьми

Прогуливаясь по Лужнецкой набережной в жаркий день всегда так и хочется освежиться, но купаться в Москве-реке запрещено. Зато это можно сделать буквально в 200 метрах – в открытых бассейнах «Лужников». Здесь их два: 50-метровый для активного плавания и 20-метровый для более спокойного отдыха. Зона для загара в этом сезоне существенно расширена – 2500 лежаков и мест для отдыха.

- Билеты можно купить не только в кассах, но и онлайн, - говорят при входе.

Оставить вещи можно в шкафчиках и даже не тащить полотенце из дома – его могут предоставить на месте, правда, за отдельную плату. В раздевалках есть душевые, сауны, фены и зеркала.

Еду и напитки брать с собой нельзя, только воду - 0,5 литра на человека и детское питание в небольших количествах. Возле бассейнов есть фудзоны, где можно купить мороженое, соки, коктейли и сэндвичи.

Получаем браслеты на руки – по ним можно открыть и закрыть свой шкаф, на него же приобрести еду и напитки, а при выходе оплатить все услуги с банковской карты. Свободных шезлонгов в будние дни много: часть из них под открытым солнцем – для загара, остальные под навесами. Семьи с детьми купаются в небольшом бассейне – здесь неглубоко, родителям можно стоять в полный рост. А в соседнем бассейне плавают только взрослые – длина 50 метров, дорожек всем хватает. Пляж со всех сторон окружен большим количеством деревьев – удобно, что можно скрыться в тени чуть передвинув шезлонг.

На территории пляжа есть и VIP-зона - с мягкими лежаками и детской зоной. Для любителей активного отдыха работает волейбольная площадка.

Где: ул. Лужники, д. 24, стр. 4. Станция метро «Воробьевы горы». Для гостей доступна городская парковка.

Когда: ежедневно с 7.00 до 23.00. До 5 сентября 2026 года.

Стоимость: в зависимости от времени посещения взрослый билет – от 1290 до 3790 рублей, детский билет – от 890 до 1290 рублей, аренда полотенца – 250 рублей, доступ к индивидуальному шкафчику – 500 рублей.

Остров Мечты: пляжный клуб

В северном ландшафтном парке «Острова Мечты» расположено пять бассейнов необычной геометрии, среди них самый большой в России - 1700 квадратных метров. Рядом с ним - волновой бассейн, который непрерывно имитирует волну до 30 метров, у детей свой – неглубокий с водными горками и водопадами.

Отдыхать можно на классических лежаках или просторных диванах-кроватях с навесами. В стоимость билета входит полотенце. Рядом есть ресторан, где можно заказать еду и напитки. Возле бассейнов проходят спортивные тренировки и танцевальные мастер-классы. Находясь на пляже, также можно полюбоваться видами Москвы-реки.

Где: Проспект Андропова 1, северный ландшафтный парк «Острова Мечты». Станция метро «Технопарк».

Когда: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Стоимость: в зависимости от даты и выбора бассейна - от 2000 до 30 000 рублей, дети до двух лет бесплатно, от 2 до 14 лет – скидка 50%.

Парк культуры: купаться круглый год

Пляжная зона в комплексе «Чайка» работает в любое время года. Температуру воды во всех бассейнах (25 и 50 метров, а также детский глубиной 90 см) подогревают до +28 градусов хоть летом, хоть зимой.

- Посещение разрешено строго по предъявлению паспорта и справки от врача. Но взрослые могут пройти медосмотр у нас, а для детей оформить документ можно только в поликлинике, - рассказали в бассейне.

Вокруг бассейнов расположены шезлонги и бар, где можно заказать коктейли из фруктов. Здесь разрешают прыгать с вышки в воду, есть зона с пузырьками для гидромассажа и даже небольшая парная с видом на бассейн.

Где: Турчанинов переулок 3, строение 1. Станция метро «Парк культуры».

Когда: круглый год, понедельник-суббота с 7.00 до 22.45, воскресенье с 8.00 до 20.45.

Стоимость: взрослый билет на весь день - 3500 рублей, утром – 1600 рублей, вечером – 2000 рублей, детский (от 3 до 18 лет) – 850 рублей.

Сокольники: теннис и вечеринки

Два бассейна есть на территории парка «Сокольники»: большой для взрослых и малый с подогревом для детей. Возле воды стоят шезлонги и бунгало. Приобрести билеты можно только на месте, исключение – бронирование vip-услуг.

- Открытие запланировано в эти выходные, - рассказали организаторы. - Есть возможность арендовать большое бунгало и позвать гостей, а также на территории есть джакузи. По выходным у нас будут проходить вечеринки с выступление диджеев.

В зону отдыха не пустят со своей едой, но можно заказать в ресторане салаты, пиццу и шашлык. Для детей есть игровая площадка, а для взрослых – столы для тенниса.

Где: Митьковский проезд, дом 1, строение 1. Станция метро «Сокольники».

Когда: ежедневно с 9.00 до 22.00. Сеансы: 9.00-12.45, 13.00-15.45, 16.00-21.45.

Стоимость: шезлонг за сеанс 1500 рублей, на весь день 3000 рублей, vip-кровати – за сеанс 10 000 рублей, на вес день 14 000 рублей, vip-бунгало на весь день 50 000 рублей.

Северный речной вокзал: танцы до утра

Самый тусовочный пляж, с вечеринками и выступлениями популярных артистов откроется 30 мая на закрытой территории вдоль Химкинского водохранилища (вдоль причала №17). Здесь четыре подогреваемых бассейна для взрослых и для детей.

- Шезлонги не бронируются и предоставляются по факту прибытия гостя, - рассказали сотрудники пляжа.

На территории около ста лежаков, а также есть размещение повышенного уровня - более 20 пляжных голубых диванов и несколько кресел-ракушек. Рядом есть ресторан средиземноморской кухни.

На пляж нельзя брать с собой домашних питомцев, как и приготовленные бутерброды, компоты - их придется оставить при входе, с собой разрешат взять только детское питание для детей до трех лет. Не покидая пляж, можно воспользоваться услугами проката лодок и катамаранов.

Где: Ленинградское шоссе, 45 cтроение Б. Станция метро «Речной вокзал».

Когда: с 30 мая с 9.00 до 21.00.

Стоимость: в зависимости от времени посещения за шезлонг – от 2000 рублей, диваны с балдахином – от 6000 рублей (плюс нужен залог 5000 рублей).

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ

- открытые 25 и 50-метровые бассейны в спорткомплексе «Формула воды» на Ибрагимова доступны круглый год. Для посещения необходимы справки от врача, детей пускают только старше семи лет. Стоимость: от 675 рублей;

- устроить курортный отдых можно на территории Крокус Сити. Открытый бассейн Shore House работает с 10.00 до 21.00. Стоимость: шезлонг – 3000 рублей, в стоимость входит аренда полотенца. Дети до 7 лет бесплатно.

КСТАТИ

Открытые бассейны в парках начнут работу с 1 июня

С первого дня лета москвичи смогут поплавать в городских бассейнах, работающих в рамках проекта «Лето в Москве». Во всех есть удобные раздевалки и душевые, зоны с шезлонгами и фудзоны, где купить еду и напитки. На всех пляжах будут работать спасатели. Приобрести билеты можно только онлайн на сайте летовпарке.москва.

- К открытию готовятся зоны отдыха в Парке Горького, Сокольниках, парке 50-летия Октября и в Серебряном бору, - рассказали организаторы.

Еще 12 летних бассейнов откроются на площадках «Московские сезоны» - все они оснащены системой подогрева и многоступенчатой фильтрации воды.

На пяти площадках — Сухонской, Коптеве, Перерве, Теплом Стане и Вешняках — будут работать два бассейна: большая чаша глубиной 1,4 метра и малая глубиной 0,6 метра. Вместимость таких комплексов составляет до 108 человек. На остальных семи площадках установлена одна универсальная чаша, рассчитанная на 78 посетителей.

Адреса бассейнов:

- ул. Уральская, вл. 16;

- Бульварная зона 16-го микрорайона Зеленограда (у корп. 1606);

- ул. Ключевая, вл. 22;

- пересечение ул. Соколово-Мещерской и ул. Юровской;

- Коптевский б-р., вл. 18 (парк «Бригантина»);

- ул. Вешняковская, вл. 16;

- ул. Теплый Стан, вл. 1Б;

- ул. Рождественская, вл. 31;

- Бабушкинский парк (пересечение ул. Сухонской и ул. Молодцова);

- пр. Серебрякова, вл. 14, стр. 23;

- Мичуринский пр., Олимпийская дер., вл. 4;

- ул. Перерва, вл. 52.