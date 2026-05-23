Ливни и до +24 градусов ожидаются в Москве 23 мая 2026 года

Погода 23 мая в Москве максимально изменится, по сравнению с 22 мая. Температура, к слову, тоже спадет, станет немного прохладнее. Дожди вернутся в российскую столицу, как и «желтый» уровень погодной опасности.

Погода в Москве 23 мая 2026: температура воздуха

В субботу, 23 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, а также гроза. На столбиках термометров в этот день можно будет увидеть +22...+24 градуса. Ночью же температура понизится до +9...+11 градусов. В темное время суток в российской столице преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 751 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки в Москве в субботу, 23 мая, прогнозируются, но лишь кратковременные. В добавок к ним, по прогнозам синоптиков, ожидается еще и гроза, и порывистый ветер. Однако в темное время суток они прекратятся.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, такие опасные погодные явления станут предвестниками грядущего похолодания.

Желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ливня, грозы, града, а также усиления ветра. Он действует до 21:00 субботы, 23 мая. Об этом сообщили представители Гидрометцентра РФ.

«Гроза. Период предупреждения с 21:00 22 мая до 21:00 23 мая. Местами в Москве ожидается гроза, ночью усиление ветра с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении ведомства.